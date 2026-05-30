O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está executando, na tarde deste sábado (30), reparo emergencial em rede de 60 milímetros que rompeu na Rua 5, com as Avenidas 40 e 42, no bairro Vila Operária. O trânsito no local precisou ser interrompido para a realização do reparo.

Durante o conserto, pode ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros: Parque Universitário, Vila Olinda, Vila Operária e proximidades.

A previsão para conclusão do reparo é para até o final da tarde deste sábado (30), e o fornecimento de água aos bairros abastecidos por essa rede será normalizado gradualmente após a conclusão do serviço, durante o período da noite.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Após a conclusão do serviço, serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, este, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.

Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h da autarquia, no número 0800-019-0505.