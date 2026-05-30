O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está executando, na tarde deste sábado (30), reparo emergencial em rede de 60 milímetros que rompeu na Rua 5, com as Avenidas 40 e 42, no bairro Vila Operária. O trânsito no local precisou ser interrompido para a realização do reparo.

Durante o conserto, pode ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros: Parque Universitário, Vila Olinda, Vila Operária e proximidades.

A previsão para conclusão do reparo é para até o final da tarde deste sábado (30), e o fornecimento de água aos bairros abastecidos por essa rede será normalizado gradualmente após a conclusão do serviço, durante o período da noite.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Após a conclusão do serviço, serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, este, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.

Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h da autarquia, no número 0800-019-0505.

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Dia a Dia:

Motociclista morre após grave acidente de trânsito no bairro Santa Cruz

Fundo Social entrega 100 marmitas no Jardim Guanabara

Programa Olho Vivo coleta 65 litros de óleo de cozinha usado durante o mês de abril, em Santa Gertrudes