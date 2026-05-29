O vereador Fernando do Nordeste (PSD) em audiência pública na quarta-feira (28) na Câmara Municipal de Rio Claro

Vereador do PSD afirma que representação protocolada por Tiemi Nevoeiro é infundada e busca abafar polêmica anterior

O vereador Fernando do Nordeste (PSD), alvo de um pedido de cassação do mandato pela vereadora Tiemi Nevoeiro (PL), se manifestou nessa quinta-feira (28) acerca da representação protocolada pela parlamentar na Câmara Municipal de Rio Claro. Ambos têm protagonizado discussões acaloradas no plenário da Casa de Leis, com troca de ofensas e bate-bocas. Na quarta-feira (27), Tiemi apresentou a documentação a fim de abrir uma comissão processante contra o colega, que será avaliada na próxima segunda-feira (1º) em plenário.

Enquanto Tiemi alega misoginia, violência política e psicológica após Fernando a classificar como “desequilibrada”, o vereador afirma que a parlamentar fez o pedido de cassação para “abafar” o que ela própria cometeu. “O pedido de cassação não me causou nenhuma surpresa, uma vez que parte de uma vereadora de extrema-direita que desde o início do seu mandato não fez outra coisa a não ser atacar os seus pares e demais pessoas, inventando narrativas infundadas para audiência nas redes sociais”, afirma Fernando.

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Vereador rebate acusações de Tiemi Nevoeiro na Câmara Municipal

De acordo com o parlamentar, na sessão do dia 18 de maio, a vereadora passou a xingá-lo com ofensas pessoais. “Isso porque eu busquei levar ao conhecimento de todos um vídeo no qual a vereadora Tiemi afirma que ‘todos os jovens que estudam nas escolas públicas irão virar bandidos’. Mais uma vez, utilizando táticas da extrema-direita, contrariada por eu ter mostrado a fala extremamente problemática dela, ela tentou me categorizar como homem misógino”, alega Fernando do Nordeste.

Fernando também ressaltou a situação envolvendo a vereadora na audiência pública de quarta-feira, minutos antes de ela protocolar o pedido de cassação, onde Tiemi teria obrigado duas estagiárias da Secretaria Municipal de Educação a apagar vídeos que elas faziam dos trabalhos no plenário defronte a todos os vereadores.

“Ao perceber a gravidade de seus atos, Tiemi buscou abafar o que ela fez. Assim, logo após o ocorrido, protocolou o infundado pedido da cassação do meu mandato, sem haver qualquer motivo para tanto. Ela precisava fazer algo para abafar o que ela fez às duas estudantes. Eu tenho absoluta confiança nos vereadores e certeza de que jamais irão cometer a gigantesca injustiça de aprovar o pedido de cassação”, finaliza o parlamentar.