A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (27), em dois turnos, a proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19 que acaba com a escala de trabalho 6×1. Foram 461 votos favoráveis e 19 contrários, no segundo turno.
O texto segue para votação no Senado.
Agência Brasil – A PEC determina a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem perda salarial. A proposta ainda garante duas folgas semanais, sendo uma preferencialmente aos domingos. As mudanças entrarão em vigor 60 dias após a promulgação do texto.
O texto aprovado hoje foi apresentado pelo relator, Leo Prates (Republicanos-BA), para duas propostas de emenda à Constituição que já tramitavam: a PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que estabelecia 36 horas semanais após um período de 10 anos, e a PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP), que introduzia a escala 4×3 (quatro dias de trabalho e três de descanso), com limite de 36 horas semanais, depois de um ano.
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Após o fim do primeiro turno de votação, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a Casa deu um passo importante para “uma mudança fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras do país desde a Constituição de 1988”.
“Assumi esta condução com todo o equilíbrio, responsabilidade e, principalmente, compromisso com os brasileiros. Por isso, já no início do debate, tratei três pilares como inegociáveis para esta Casa e para o governo federal: a redução da jornada para 40 horas semanais, dois dias de descanso e a manutenção dos salários dos trabalhadores”, disse Motta.
“Essa aprovação ficará registrada na história desta legislatura e na trajetória de cada parlamentar, que compreendeu que desenvolvimento econômico e dignidade humana precisam caminhar juntos”, completou.
Transição
De acordo com o texto aprovado, após 60 dias, a jornada será reduzida de 42 horas semanais para 40 horas. Doze meses após a entrada em vigor das 42 horas, a duração do trabalho será reduzida para 40 horas semanais, com o máximo de 8 horas diárias de trabalho.
A transição foi incluída após um acordo do governo com o presidente da Câmara dos Deputados.
Depois do prazo de 60 dias e dentro do período de redução da jornada, o texto prevê a possibilidade de ampliar a duração diária do trabalho normal. Essa ampliação deverá ser feita por negociação em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
>> Veja as regras de transição da PEC que acaba com a escala 6×1:
– escala de 5 dias de trabalho com 2 dias de descanso (após 60 dias);
– redução da jornada de 44 horas para 42 horas semanais (após 60 dias)
– jornada de 42 horas para 40 horas semanais, mantida a escala 5×2 (em 14 meses).
Antes da votação em plenário, o texto foi aprovado na comissão especial que analisou a matéria. Pela manhã, Motta realizou uma sessão protocolar de oito minutos para que fosse liberada a votação do texto na comissão especial. Dos 38 membros da comissão, 34 votaram a favor e 4, contra. Na sequência, a PEC foi incluída na Ordem do Dia da Câmara, ou seja, na pauta de votações no plenário.
A aprovação da PEC foi comemorada pelos parlamentares da base governista e criticada pela oposição.
“Vamos fazer história mostrando em que lado nós estamos. Nós estamos do lado do povo mais sofrido, das pessoas que mais precisam”, comemorou o líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS).
A deputada Dandara (PT-MG), que trabalhou como caixa de loja de departamento em escala 6×1, recordou a rotina desgastante e afirmou que a redução vai dar tempo para os trabalhadores poderem viver.
“Eu conheço o barulho do busão [sic] lotado às 5h, o café corrido, o uniforme vestido ainda no escuro. Eu conheço o pé inchado de tanto ficar em pé: oito, 10, 12 horas. Eu conheço porque eu vivi. Eu sei que a escala 6×1 não cabe no calendário. Não cabe, porque não é sobre tempo, somente, é sobre a vida”, disse.
A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) lembrou que a iniciativa é uma pauta de várias centrais sindicais.
“Essa é uma luta que começou há muito tempo. Mas, no Brasil, essa batalha não evoluiu, a cultura escravocrata, a visão colonialista, a visão racista, prevaleceu, mas nós vamos derrubar a escala seis por um. Hoje, aqui, vamos fazer história”, afirmou.
Durante a sessão, deputados da oposição se posicionaram contra a redução da jornada de trabalho.
O deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) afirmou que a proposta não vai melhorar a vida do trabalhador.
“Eu não vou mentir para o trabalhador dizendo para ele que com a aprovação dessa PEC vai acabar a escala 6×1”, disse.
O deputado Sérgio Turra (PP-RS) chamou a proposta do governo de eleitoreira. “Estamos tratando do futuro de um país e da dignidade dos trabalhadores”, afirmou.
>> Entenda mais pontos da PEC pelo fim da escala 6×1:
.- Jornada de trabalho não deverá ser superior a oito horas diárias e 40 horas semanais, podendo haver compensação e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
– Lei ordinária irá tratar da jornada e descanso de regimes diferenciados, como trabalhadores com seis horas diárias de trabalho.
– Nova regra não se aplica: a quem tem jornada igual ou inferior a 40 horas semanais, a empregados com nível superior e com remuneração mensal igual ou superior a R$ 8.475,55 (equivalente a duas vezes e meia o limite máximo dos benefícios do INSS)
– Lei complementar poderá adotar medidas de transição para os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte.
Votação
Veja como votou cada partido:
|Partido
|Voto
|Quantidade
|Avante
|Sim
|5
|Cidadania
|Ausente
|1
|Cidadania
|Sim
|1
|MDB
|Ausente
|4
|MDB
|Não
|2
|MDB
|Sim
|32
|Missão
|Não
|1
|Novo
|Não
|4
|Novo
|Obstrução
|1
|PCdoB
|Sim
|11
|PDT
|Ausente
|1
|PDT
|Sim
|8
|PL
|Ausente
|3
|PL
|Não
|11
|PL
|Sim
|83
|Podemos
|Sim
|27
|PP
|Ausente
|4
|PP
|Não
|1
|PP
|Sim
|42
|PRD
|Sim
|2
|PSB
|Sim
|17
|PSD
|Não
|1
|PSD
|Sim
|47
|PSDB
|Ausente
|1
|PSDB
|Sim
|17
|PSOL
|Sim
|12
|PT
|Sim
|65
|PV
|Sim
|6
|Rede
|Sim
|4
|Republicanos
|Ausente
|2
|Republicanos
|Sim
|41
|Solidariedade
|Sim
|6
|União
|Ausente
|1
|União
|Não
|2
|União
|Sim
|46
Veja como votou cada deputado:
|Nome
|Partido
|UF
|Voto
|AJ Albuquerque
|PP
|CE
|Sim
|Acácio Favacho
|MDB
|AP
|Sim
|Adail Filho
|MDB
|AM
|Sim
|Adilson Barroso
|PL
|SP
|Sim
|Adolfo Viana
|PSDB
|BA
|Ausente
|Adriana Ventura
|Novo
|SP
|Não
|Adriano do Baldy
|PP
|GO
|Sim
|Aécio Neves
|PSDB
|MG
|Sim
|Afonso Florence
|PT
|BA
|Sim
|Afonso Hamm
|PP
|RS
|Sim
|Afonso Motta
|PDT
|RS
|Ausente
|Aguinaldo Ribeiro
|PP
|PB
|Sim
|Airton Faleiro
|PT
|PA
|Sim
|Alberto Fraga
|PL
|DF
|Sim
|Albuquerque
|Republicanos
|RR
|Sim
|Alceu Moreira
|MDB
|RS
|Sim
|Alencar Santana
|PT
|SP
|Sim
|Alex Manente
|Cidadania
|SP
|Sim
|Alexandre Guimarãe
|MDB
|TO
|Sim
|Alexandre Leite
|União
|SP
|Ausente
|Alfredinho
|PT
|SP
|Sim
|Alfredo Gaspar
|PL
|AL
|Sim
|Alice Portugal
|PCdoB
|BA
|Sim
|Aliel Machado
|PV
|PR
|Sim
|Aline Gurgel
|União
|AP
|Sim
|Altineu Côrtes
|PL
|RJ
|Sim
|Aluisio Mendes
|Republicanos
|MA
|Sim
|Amanda Gentil
|PP
|MA
|Sim
|Amaro Neto
|PP
|ES
|Sim
|Amom Mandel
|Republicanos
|AM
|Sim
|Ana Paula Leão
|PP
|MG
|Sim
|Ana Paula Lima
|PT
|SC
|Sim
|Ana Pimentel
|PT
|MG
|Sim
|André Abdon
|PP
|AP
|Sim
|André Fernandes
|PL
|CE
|Sim
|André Ferreira
|PL
|PE
|Sim
|André Figueiredo
|PDT
|CE
|Sim
|André Fufuca
|PP
|MA
|Sim
|André Janones
|Rede
|MG
|Sim
|Andreia Siqueira
|PSB
|PA
|Sim
|Antônia Lúcia
|MDB
|AC
|Sim
|Antonio Andrade
|PSDB
|TO
|Sim
|Antonio Brito
|PSD
|BA
|Sim
|Antonio Carlos R.
|Podemos
|SP
|Sim
|Antônio Doido
|MDB
|PA
|Sim
|Any Ortiz
|PP
|RS
|Sim
|Arlindo Chinaglia
|PT
|SP
|Sim
|Arnaldo Jardim
|Cidadania
|SP
|Ausente
|Arthur Lira
|PP
|AL
|Sim
|Arthur O. Maia
|União
|BA
|Sim
|Átila Lins
|PSD
|AM
|Sim
|Átila Lira
|PP
|PI
|Sim
|Augusto Coutinho
|Republicanos
|PE
|Sim
|Aureo Ribeiro
|Solidariedade
|RJ
|Sim
|Bacelar
|PV
|BA
|Sim
|Baleia Rossi
|MDB
|SP
|Sim
|Bandeira de Mello
|PV
|RJ
|Sim
|Bebeto
|PP
|RJ
|Sim
|Benedita da Silva
|PT
|RJ
|Sim
|Benes Leocádio
|União
|RN
|Sim
|Beto Pereira
|Republicanos
|MS
|Sim
|Beto Preto
|PSD
|PR
|Sim
|Beto Richa
|PSDB
|PR
|Sim
|Bia Kicis
|PL
|DF
|Sim
|Bibo Nunes
|PL
|RS
|Não
|Bohn Gass
|PT
|RS
|Sim
|Bruno Farias
|Republicanos
|MG
|Sim
|Bruno Ganem
|Podemos
|SP
|Sim
|Camila Jara
|PT
|MS
|Sim
|Cap. Alberto Neto
|PL
|AM
|Sim
|Capitão Alden
|PL
|BA
|Sim
|Capitão Augusto
|PL
|SP
|Sim
|Carla Dickson
|PL
|RN
|Sim
|Carlos Chiodini
|MDB
|SC
|Não
|Carlos Gaguim
|União
|TO
|Sim
|Carlos Gomes
|Republicanos
|RS
|Sim
|Carlos Jordy
|PL
|RJ
|Sim
|Carlos Sampaio
|PSD
|SP
|Sim
|Carlos Veras
|PT
|PE
|Sim
|Carlos Zarattini
|PT
|SP
|Sim
|Carol Dartora
|PT
|PR
|Sim
|Caroline de Toni
|PL
|SC
|Não
|Castro Neto
|MDB
|PI
|Sim
|Cb Gilberto Silva
|PL
|PB
|Sim
|Cel. Chrisóstomo
|PL
|RO
|Sim
|Célia Xakriabá
|PSOL
|MG
|Sim
|Célio Silveira
|MDB
|GO
|Sim
|Célio Studart
|PSD
|CE
|Sim
|Celso Russomanno
|Republicanos
|SP
|Sim
|Celso Sabino
|PDT
|PA
|Sim
|Cezinha Madureira
|PL
|SP
|Sim
|Charles Fernandes
|PSD
|BA
|Sim
|Chico Alencar
|PSOL
|RJ
|Sim
|Chris Tonietto
|PL
|RJ
|Sim
|Clarissa Tércio
|PP
|PE
|Sim
|Claudio Cajado
|PP
|BA
|Sim
|Cleber Verde
|MDB
|MA
|Sim
|Clodoaldo Magalhãe
|PV
|PE
|Sim
|Cobalchini
|MDB
|SC
|Ausente
|Coronel Assis
|PL
|MT
|Sim
|Coronel Fernanda
|PL
|MT
|Sim
|Coronel Meira
|PL
|PE
|Sim
|Coronel Ulysses
|União
|AC
|Sim
|Cristiane Lopes
|Podemos
|RO
|Sim
|Da Vitoria
|PP
|ES
|Sim
|Dagoberto Nogueira
|PP
|MS
|Sim
|Daiana Santos
|PCdoB
|RS
|Sim
|Dal Barreto
|União
|BA
|Sim
|Damião Feliciano
|União
|PB
|Sim
|Dandara
|PT
|MG
|Sim
|Dani Cunha
|PL
|RJ
|Sim
|Daniel Agrobom
|PSD
|GO
|Sim
|Daniel Almeida
|PCdoB
|BA
|Sim
|Daniel Barbosa
|PP
|AL
|Sim
|Daniel Freitas
|PL
|SC
|Não
|Daniel Trzeciak
|PSDB
|RS
|Sim
|Daniela Reinehr
|PL
|SC
|Não
|Daniela Waguinho
|Republicanos
|RJ
|Sim
|Danilo Forte
|PP
|CE
|Sim
|Danrlei
|PSD
|RS
|Sim
|David Soares
|Podemos
|SP
|Sim
|Def. Stélio Dener
|União
|RR
|Sim
|Del. Adriana A.
|PT
|GO
|Sim
|Del. Bruno Lima
|Podemos
|SP
|Sim
|Del. Éder Mauro
|PL
|PA
|Sim
|Del. Fabio Costa
|PP
|AL
|Sim
|Del. Matheus L.
|União
|PR
|Sim
|Delegada Ione
|PL
|MG
|Sim
|Delegada Katarina
|PSD
|SE
|Sim
|Delegado Bilynskyj
|PL
|SP
|Sim
|Delegado Caveira
|PL
|PA
|Sim
|Delegado Marcelo
|União
|MG
|Sim
|Delegado Palumbo
|Podemos
|SP
|Sim
|Delegado da Cunha
|União
|SP
|Sim
|Denise Pessôa
|PT
|RS
|Sim
|Diego Andrade
|PSD
|MG
|Sim
|Diego Coronel
|Republicanos
|BA
|Sim
|Diego Garcia
|União
|PR
|Sim
|Dilceu Sperafico
|PP
|PR
|Ausente
|Dilvanda Faro
|PT
|PA
|Sim
|Dimas Fabiano
|PP
|MG
|Sim
|Dimas Gadelha
|PT
|RJ
|Sim
|Domingos Neto
|PSD
|CE
|Sim
|Domingos Sávio
|PL
|MG
|Sim
|Dorinaldo Malafaia
|PDT
|AP
|Sim
|Doutor Luizinho
|PP
|RJ
|Sim
|Dr Daniel Soranz
|PSD
|RJ
|Sim
|Dr Fernando Máximo
|PL
|RO
|Sim
|Dr Flávio
|PL
|RJ
|Sim
|Dr Victor Linhalis
|PSB
|ES
|Sim
|Dr. Francisco
|PT
|PI
|Sim
|Dr. Frederico
|PL
|MG
|Sim
|Dr. Ismael Alexand
|PSD
|GO
|Sim
|Dr. Jaziel
|PL
|CE
|Sim
|Dr. Luiz Ovando
|PP
|MS
|Sim
|Dr.Zacharias Calil
|MDB
|GO
|Sim
|Dra. Alessandra H.
|Podemos
|PA
|Sim
|Duarte Jr.
|Avante
|MA
|Sim
|Duda Ramos
|Podemos
|RR
|Sim
|Duda Salabert
|PSOL
|MG
|Sim
|Eduardo Bismarck
|PV
|CE
|Sim
|Eduardo Velloso
|Solidariedade
|AC
|Sim
|Eduardo da Fonte
|PP
|PE
|Sim
|Elcione Barbalho
|MDB
|PA
|Sim
|Eli Borges
|Republicanos
|TO
|Sim
|Elmar Nascimento
|União
|BA
|Sim
|Emanuel Pinheiro N
|PSD
|MT
|Sim
|Emidinho Madeira
|PL
|MG
|Sim
|Enfermeira Rejane
|PCdoB
|RJ
|Sim
|Eriberto Medeiros
|PSB
|PE
|Sim
|Erika Hilton
|PSOL
|SP
|Sim
|Erika Kokay
|PT
|DF
|Sim
|Eros Biondini
|PL
|MG
|Sim
|Eunício Oliveira
|MDB
|CE
|Sim
|Evair de Melo
|Republicanos
|ES
|Sim
|Fabio Garcia
|União
|MT
|Sim
|Fábio Macedo
|Podemos
|MA
|Sim
|Fabio Reis
|PSD
|SE
|Sim
|Fabio Schiochet
|União
|SC
|Não
|Fábio Teruel
|MDB
|SP
|Sim
|Fausto Jr.
|União
|AM
|Sim
|Fausto Pinato
|União
|SP
|Não
|Felipe Becari
|Podemos
|SP
|Sim
|Felipe Carreras
|PSB
|PE
|Sim
|Felipe Francischin
|Podemos
|PR
|Sim
|Félix Mendonça Jr
|PDT
|BA
|Sim
|Fernanda Pessôa
|PSD
|CE
|Sim
|FernandaMelchionna
|PSOL
|RS
|Sim
|Fernando Coelho
|União
|PE
|Sim
|Fernando Mineiro
|PT
|RN
|Sim
|Fernando Monteiro
|PSD
|PE
|Sim
|Fernando Rodolfo
|PRD
|PE
|Sim
|Filipe Barros
|PL
|PR
|Sim
|Filipe Martins
|PL
|TO
|Sim
|Flávia Morais
|MDB
|GO
|Sim
|Flávio Nogueira
|PT
|PI
|Sim
|Florentino Neto
|PT
|PI
|Sim
|Franciane Bayer
|Republicanos
|RS
|Sim
|Fred Costa
|PRD
|MG
|Sim
|Fred Linhares
|Republicanos
|DF
|Sim
|Gabriel Mota
|União
|RR
|Sim
|Gabriel Nunes
|PSD
|BA
|Sim
|General Girão
|PL
|RN
|Sim
|General Pazuello
|PL
|RJ
|Sim
|Geovania de Sá
|Republicanos
|SC
|Ausente
|Geraldo Mendes
|União
|PR
|Sim
|Geraldo Resende
|União
|MS
|Sim
|Gervásio Maia
|PCdoB
|PB
|Sim
|Gilberto Abramo
|Republicanos
|MG
|Sim
|GilbertoNascimento
|Podemos
|SP
|Sim
|Gilson Daniel
|Podemos
|ES
|Sim
|Gilson Marques
|Novo
|SC
|Não
|Gilvan da Federal
|PL
|ES
|Sim
|Giovani Cherini
|PL
|RS
|Sim
|Glaustin da Fokus
|Podemos
|GO
|Sim
|Glaycon Franco
|PSDB
|MG
|Sim
|Gleisi Hoffmann
|PT
|PR
|Sim
|Greyce Elias
|PL
|MG
|Sim
|Guilherme Derrite
|PP
|SP
|Ausente
|Guilherme Uchoa
|PSD
|PE
|Sim
|Gustavo Gayer
|PL
|GO
|Sim
|Gustinho Ribeiro
|PP
|SE
|Sim
|Gutemberg Reis
|MDB
|RJ
|Sim
|Heitor Schuch
|PSD
|RS
|Sim
|Helder Salomão
|PT
|ES
|Sim
|Helena Lima
|PSD
|RR
|Sim
|Helio Lopes
|PL
|RJ
|Sim
|Heloísa Helena
|Rede
|RJ
|Sim
|Henderson Pinto
|União
|PA
|Sim
|Hercílio Diniz
|MDB
|MG
|Sim
|Hildo Rocha
|MDB
|MA
|Sim
|Hugo Leal
|PSD
|RJ
|Sim
|Hugo Motta
|Republicanos
|PB
|Sim
|Icaro de Valmir
|Republicanos
|SE
|Sim
|Idilvan Alencar
|PSB
|CE
|Sim
|Igor Timo
|União
|MG
|Sim
|Ilacir Bicalho
|Republicanos
|MG
|Sim
|Inácio Arruda
|PCdoB
|CE
|Sim
|Ismael
|PL
|SC
|Sim
|Isnaldo Bulhões Jr
|MDB
|AL
|Sim
|Itamar Paim
|PL
|PR
|Sim
|Ivoneide Caetano
|PT
|BA
|Sim
|Iza Arruda
|MDB
|PE
|Sim
|Jack Rocha
|PT
|ES
|Sim
|Jadyel Alencar
|Republicanos
|PI
|Sim
|Jandira Feghali
|PCdoB
|RJ
|Sim
|Jeferson Rodrigues
|PSDB
|GO
|Sim
|Jefferson Campos
|PL
|SP
|Sim
|Jilmar Tatto
|PT
|SP
|Sim
|João Carlos
|Republicanos
|AM
|Sim
|João Cury
|MDB
|SP
|Sim
|João Daniel
|PT
|SE
|Sim
|João Maia
|PP
|RN
|Sim
|JoãoCarlosBacelar
|PL
|BA
|Ausente
|Joaquim Passarinho
|PL
|PA
|Sim
|Jonas Donizette
|PSB
|SP
|Sim
|Jorge Araújo
|PP
|BA
|Sim
|Jorge Braz
|Republicanos
|RJ
|Sim
|Jorge Goetten
|Republicanos
|SC
|Sim
|Jorge Solla
|PT
|BA
|Sim
|José Airton
|PT
|CE
|Sim
|José Medeiros
|PL
|MT
|Sim
|José Nelto
|União
|GO
|Sim
|José Priante
|MDB
|PA
|Ausente
|José Rocha
|União
|BA
|Sim
|Joseildo Ramos
|PT
|BA
|Sim
|Josenildo
|PDT
|AP
|Sim
|Josivaldo JP
|União
|MA
|Sim
|Juarez Costa
|Republicanos
|MT
|Sim
|Julia Zanatta
|PL
|SC
|Não
|Juliana Cardoso
|PT
|SP
|Sim
|Julio Arcoverde
|PP
|PI
|Sim
|Júlio Cesar
|PSD
|PI
|Sim
|Julio Cesar Ribeir
|Republicanos
|DF
|Sim
|Julio Lopes
|PP
|RJ
|Sim
|Juninho do Pneu
|PSDB
|RJ
|Sim
|Junio Amaral
|PL
|MG
|Sim
|Júnior Ferrari
|PSD
|PA
|Sim
|Junior Lourenço
|MDB
|MA
|Sim
|Júnior Mano
|PSB
|CE
|Sim
|Juscelino Filho
|PSDB
|MA
|Sim
|Keniston Braga
|MDB
|PA
|Sim
|Kiko Celeguim
|PT
|SP
|Sim
|Kim Kataguiri
|Missão
|SP
|Não
|Lafayette Andrada
|PL
|MG
|Sim
|Laura Carneiro
|PSD
|RJ
|Sim
|Leandre
|PSD
|PR
|Sim
|Lêda Borges
|Republicanos
|GO
|Sim
|Leo Prates
|Republicanos
|BA
|Sim
|Leonardo Monteiro
|PT
|MG
|Sim
|Leur Lomanto Jr.
|União
|BA
|Sim
|Lídice da Mata
|PSB
|BA
|Sim
|Lincoln Portela
|PL
|MG
|Sim
|Lindbergh Farias
|PT
|RJ
|Sim
|Lindenmeyer
|PT
|RS
|Sim
|Lucas Ramos
|PSB
|PE
|Sim
|Lucas Redecker
|PSD
|RS
|Não
|Luciano Amaral
|PSD
|AL
|Sim
|Luciano Bivar
|MDB
|PE
|Sim
|Luciano Ducci
|PSB
|PR
|Sim
|Luciano Vieira
|PSDB
|RJ
|Sim
|Lucio Mosquini
|PL
|RO
|Sim
|Luisa Canziani
|União
|PR
|Sim
|Luiz Carlos Busato
|União
|RS
|Sim
|Luiz Carlos Hauly
|Podemos
|PR
|Sim
|Luiz Carlos Motta
|PL
|SP
|Sim
|Luiz Couto
|PT
|PB
|Sim
|Luiz Fernando
|União
|MG
|Sim
|Luiz Gastão
|PSD
|CE
|Sim
|Luiz Lima
|Novo
|RJ
|Obstrução
|Luiz Nishimori
|PSD
|PR
|Sim
|Luiz P.O Bragança
|PL
|SP
|Ausente
|Luiza Erundina
|PSOL
|SP
|Sim
|Luizianne Lins
|Rede
|CE
|Sim
|Lula da Fonte
|PP
|PE
|Sim
|Magda Mofatto
|PL
|GO
|Sim
|Marangoni
|Podemos
|SP
|Sim
|Marcel van Hattem
|Novo
|RS
|Não
|Marcelo Álvaro
|PL
|MG
|Sim
|Marcelo Crivella
|Republicanos
|RJ
|Sim
|Marcelo Moraes
|PL
|RS
|Sim
|Marcelo Nilo
|Republicanos
|BA
|Sim
|Marcelo Queiroz
|PSDB
|RJ
|Sim
|Marcio Alvino
|PL
|SP
|Sim
|Márcio Biolchi
|MDB
|RS
|Sim
|Márcio Honaiser
|Solidariedade
|MA
|Sim
|Márcio Jerry
|PCdoB
|MA
|Sim
|Márcio Marinho
|Republicanos
|BA
|Sim
|Marcon
|PT
|RS
|Sim
|Marcos A. Sampaio
|MDB
|PI
|Sim
|Marcos Pereira
|Republicanos
|SP
|Sim
|Marcos Pollon
|PL
|MS
|Sim
|Marcos Soares
|PSDB
|RJ
|Sim
|Marcos Tavares
|PDT
|RJ
|Sim
|Maria Arraes
|PSB
|PE
|Sim
|Maria Rosas
|Republicanos
|SP
|Sim
|Maria do Rosário
|PT
|RS
|Sim
|Marina Silva
|Rede
|SP
|Sim
|Mario Frias
|PL
|SP
|Sim
|Mário Heringer
|PDT
|MG
|Sim
|Mário Negromonte J
|PSB
|BA
|Sim
|Marussa Boldrin
|Republicanos
|GO
|Sim
|Marx Beltrão
|União
|AL
|Sim
|Matheus Noronha
|PL
|CE
|Sim
|Maurício Carva lho
|União
|RO
|Sim
|Mauricio Marcon
|PL
|RS
|Não
|Mauricio Neves
|PP
|SP
|Sim
|Mauricio do Vôlei
|PL
|MG
|Sim
|MauroBenevides Fo.
|União
|CE
|Sim
|Max Lemos
|União
|RJ
|Sim
|Meire Serafim
|União
|AC
|Sim
|Mendonça Filho
|PL
|PE
|Sim
|Merlong Solano
|PT
|PI
|Sim
|Mersinho Lucena
|PSD
|PB
|Sim
|Messias Donato
|União
|ES
|Sim
|Miguel Ângelo
|PT
|MG
|Sim
|Miguel Lombardi
|PL
|SP
|Sim
|Milton Vieira
|Republicanos
|SP
|Sim
|Mis. José Olimpio
|PL
|SP
|Sim
|Misael Varella
|PSD
|MG
|Sim
|Moses Rodrigues
|União
|CE
|Sim
|Murillo Gouvea
|PSDB
|RJ
|Sim
|Murilo Galdino
|Republicanos
|PB
|Sim
|Natália Bonavides
|PT
|RN
|Sim
|Nelson Barbudo
|Podemos
|MT
|Sim
|Nely Aquino
|Podemos
|MG
|Sim
|Neto Carletto
|Avante
|BA
|Sim
|Newton Cardoso Jr
|MDB
|MG
|Ausente
|Nicoletti
|PL
|RR
|Não
|Nikolas Ferreira
|PL
|MG
|Sim
|Nilto Tatto
|PT
|SP
|Sim
|Olival Marques
|Podemos
|PA
|Sim
|Orlando Silva
|PCdoB
|SP
|Sim
|Osmar Terra
|PL
|RS
|Sim
|Otoni de Paula
|PSD
|RJ
|Sim
|Padovani
|PP
|PR
|Ausente
|Padre João
|PT
|MG
|Sim
|Pastor Diniz
|União
|RR
|Sim
|Pastor Eurico
|PSDB
|PE
|Sim
|Pastor Gil
|PL
|MA
|Sim
|Pastor Henrique V.
|PSOL
|RJ
|Sim
|Pastor Isidório
|Avante
|BA
|Sim
|Patrus Ananias
|PT
|MG
|Sim
|Paulão
|PT
|AL
|Sim
|Paulinho da Força
|Solidariedade
|SP
|Sim
|Paulo A. Barbosa
|PSD
|SP
|Sim
|Paulo Abi-Ackel
|PSDB
|MG
|Sim
|Paulo Azi
|União
|BA
|Sim
|Paulo Folletto
|PSB
|ES
|Sim
|Paulo Freire Costa
|PL
|SP
|Sim
|Paulo Guedes
|PT
|MG
|Sim
|Paulo Lemos
|PT
|AP
|Sim
|Paulo Litro
|União
|PR
|Sim
|Paulo Magalhães
|PSD
|BA
|Sim
|Paulo Marinho Jr
|PL
|MA
|Não
|Paulo Pimenta
|PT
|RS
|Sim
|Paulo Teixeira
|PT
|SP
|Sim
|Pedro A ihara
|PP
|MG
|Sim
|Pedro Campos
|PSB
|PE
|Sim
|Pedro Lucas F.
|União
|MA
|Sim
|Pedro Lupion
|Republicanos
|PR
|Ausente
|Pedro Paulo
|PSD
|RJ
|Sim
|Pedro Uczai
|PT
|SC
|Sim
|Pedro Westphalen
|PP
|RS
|Sim
|Pezenti
|MDB
|SC
|Não
|Pinheirinho
|PP
|MG
|Sim
|Pompeo de Mattos
|PDT
|RS
|Sim
|Pr.Marco Feliciano
|PL
|SP
|Sim
|Prof Marcivania
|PCdoB
|AP
|Sim
|Prof. Reginaldo V.
|PV
|DF
|Sim
|Professor Alcides
|PSDB
|GO
|Sim
|Professora Luciene
|PSOL
|SP
|Sim
|Rafael Brito
|MDB
|AL
|Sim
|Rafael Fera
|Podemos
|RO
|Sim
|Rafael Prudente
|MDB
|DF
|Sim
|Rafael Simoes
|União
|MG
|Sim
|Raimundo Costa
|PSD
|BA
|Sim
|Raimundo Santos
|PSD
|PA
|Sim
|Reginaldo Lopes
|PT
|MG
|Sim
|Reimont
|PT
|RJ
|Sim
|Renata Abreu
|Podemos
|SP
|Sim
|Renilce Nicodemos
|MDB
|PA
|Sim
|Renildo Calheiros
|PCdoB
|PE
|Sim
|Ribamar Silva
|Podemos
|SP
|Sim
|Ribeiro Neto
|Solidariedade
|MA
|Sim
|Ricardo Abrão
|PSDB
|RJ
|Sim
|Ricardo Ayres
|Republicanos
|TO
|Sim
|Ricardo Barros
|PP
|PR
|Sim
|Ricardo Guidi
|PL
|SC
|Não
|Ricardo Maia
|MDB
|BA
|Sim
|Ricardo Salles
|Novo
|SP
|Não
|Robério Monteiro
|PSB
|CE
|Sim
|Roberta Roma
|PL
|BA
|Sim
|Roberto Duarte
|Republicanos
|AC
|Sim
|Roberto Monteiro
|PL
|RJ
|Ausente
|Robinson Faria
|PP
|RN
|Sim
|Rodolfo Nogueira
|PL
|MS
|Sim
|Rodrigo Gambale
|Podemos
|SP
|Sim
|Rodrigo Rollemberg
|PSB
|DF
|Sim
|Rodrigo Valadares
|PL
|SE
|Sim
|Rodrigo da Zaeli
|PL
|MT
|Sim
|Rodrigo de Castro
|União
|MG
|Sim
|Rogéria Santos
|Republicanos
|BA
|Sim
|Rogério Correia
|PT
|MG
|Sim
|Romero Rodrigues
|Podemos
|PB
|Sim
|Rosana Valle
|PL
|SP
|Sim
|Rosangela Gomes
|Republicanos
|RJ
|Sim
|Rosangela Moro
|PL
|SP
|Não
|Rosângela Reis
|PL
|MG
|Sim
|Rubens Otoni
|PT
|GO
|Sim
|Rubens Pereira Jr.
|PT
|MA
|Sim
|Rui Falcão
|PT
|SP
|Sim
|Ruy Carneiro
|Podemos
|PB
|Sim
|Sâmia Bomfim
|PSOL
|SP
|Sim
|Samuel Viana
|União
|MG
|Sim
|Sanderson
|PL
|RS
|Sim
|Sandro Alex
|PSD
|PR
|Sim
|Sargento Fahur
|PL
|PR
|Sim
|Sargento Portugal
|Podemos
|RJ
|Sim
|Saullo Vianna
|MDB
|AM
|Sim
|Saulo Pedroso
|PSD
|SP
|Sim
|Sérgio Brito
|PSD
|BA
|Sim
|Sergio Souza
|MDB
|PR
|Ausente
|Sérgio Turra
|PP
|RS
|Não
|Sgt. Gonçalves
|PL
|RN
|Sim
|Sidney Leite
|PSD
|AM
|Sim
|Silvia Cristina
|PP
|RO
|Sim
|Silvio Antonio
|PL
|MA
|Sim
|Silvio Costa Filho
|Republicanos
|PE
|Sim
|Silvye Alves
|União
|GO
|Sim
|Simone Marquetto
|PP
|SP
|Sim
|Socorro Neri
|PP
|AC
|Sim
|Sônia Guajajara
|PSOL
|SP
|Sim
|Soraya Santos
|PL
|RJ
|Sim
|Sóstenes Cavalcant
|PL
|RJ
|Sim
|Stefano Aguiar
|PSD
|MG
|Sim
|Tabata Amaral
|PSB
|SP
|Sim
|Tadeu Veneri
|PT
|PR
|Sim
|Talíria Petrone
|PSOL
|RJ
|Sim
|Tarcísio Motta
|PSOL
|RJ
|Sim
|Thiago Flores
|União
|RO
|Sim
|Thiago de Joaldo
|Republicanos
|SE
|Sim
|Tiago Dimas
|Podemos
|TO
|Sim
|Tião Medeiros
|PP
|PR
|Ausente
|Tiririca
|PSD
|SP
|Sim
|ToninhoWandscheer
|PP
|PR
|Sim
|Túlio Gadêl ha
|PSD
|PE
|Sim
|Valmir Assunção
|PT
|BA
|Sim
|Vander Loubet
|PT
|MS
|Sim
|Vanderlan Alves
|Solidariedade
|CE
|Sim
|Vavá
|Avante
|MG
|Sim
|Vermelho
|PL
|PR
|Sim
|Vicentinho Júnior
|PSDB
|TO
|Sim
|Vinicius Carvalho
|PL
|SP
|Sim
|Vinicius Gurgel
|PL
|AP
|Sim
|Vitor Lippi
|PSD
|SP
|Sim
|Waldemar Oliveira
|Avante
|PE
|Sim
|Waldenor Pereira
|PT
|BA
|Sim
|Weliton Prado
|PSD
|MG
|Sim
|Wellington Roberto
|PSD
|PB
|Sim
|Welter
|PT
|PR
|Sim
|Wilson Santiago
|Republicanos
|PB
|Sim
|Yury do Paredão
|MDB
|CE
|Sim
|Zé Adriano
|PP
|AC
|Sim
|Zé Neto
|PT
|BA
|Sim
|Zé Silva
|União
|MG
|Sim
|Zé Trovão
|PL
|SC
|Não
|Zé Vitor
|PL
|MG
|Sim
|ZéHaroldoCathedral
|União
|RR
|Sim
|Zeca Dirceu
|PT
|PR
|Sim
|Zezinho Barbary
|PP
|AC
|Sim
|Zucco
|PL
|RS
|Sim