Foto: Bruno Spada/Agência Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (27), em dois turnos, a proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19 que acaba com a escala de trabalho 6×1. Foram 461 votos favoráveis e 19 contrários, no segundo turno.

O texto segue para votação no Senado.

Agência Brasil – A PEC determina a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem perda salarial. A proposta ainda garante duas folgas semanais, sendo uma preferencialmente aos domingos. As mudanças entrarão em vigor 60 dias após a promulgação do texto.

O texto aprovado hoje foi apresentado pelo relator, Leo Prates (Republicanos-BA), para duas propostas de emenda à Constituição que já tramitavam: a PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que estabelecia 36 horas semanais após um período de 10 anos, e a PEC 8/25, da deputada Erika Hilton (Psol-SP), que introduzia a escala 4×3 (quatro dias de trabalho e três de descanso), com limite de 36 horas semanais, depois de um ano.

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Após o fim do primeiro turno de votação, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a Casa deu um passo importante para “uma mudança fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras do país desde a Constituição de 1988”.

“Assumi esta condução com todo o equilíbrio, responsabilidade e, principalmente, compromisso com os brasileiros. Por isso, já no início do debate, tratei três pilares como inegociáveis para esta Casa e para o governo federal: a redução da jornada para 40 horas semanais, dois dias de descanso e a manutenção dos salários dos trabalhadores”, disse Motta. 

“Essa aprovação ficará registrada na história desta legislatura e na trajetória de cada parlamentar, que compreendeu que desenvolvimento econômico e dignidade humana precisam caminhar juntos”, completou.

Transição

De acordo com o texto aprovado, após 60 dias, a jornada será reduzida de 42 horas semanais para 40 horas. Doze meses após a entrada em vigor das 42 horas, a duração do trabalho será reduzida para 40 horas semanais, com o máximo de 8 horas diárias de trabalho.

A transição foi incluída após um acordo do governo com o presidente da Câmara dos Deputados.

Depois do prazo de 60 dias e dentro do período de redução da jornada, o texto prevê a possibilidade de ampliar a duração diária do trabalho normal. Essa ampliação deverá ser feita por negociação em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

>> Veja as regras de transição da PEC que acaba com a escala 6×1:

– escala de 5 dias de trabalho com 2 dias de descanso (após 60 dias); 
– redução da jornada de 44 horas para 42 horas semanais (após 60 dias)
– jornada de 42 horas para 40 horas semanais, mantida a escala 5×2 (em 14 meses). 

Antes da votação em plenário, o texto foi aprovado na comissão especial que analisou a matéria. Pela manhã, Motta realizou uma sessão protocolar de oito minutos para que fosse liberada a votação do texto na comissão especial. Dos 38 membros da comissão, 34 votaram a favor e 4, contra. Na sequência, a PEC foi incluída na Ordem do Dia da Câmara, ou seja, na pauta de votações no plenário.

A aprovação da PEC foi comemorada pelos parlamentares da base governista e criticada pela oposição.

“Vamos fazer história mostrando em que lado nós estamos. Nós estamos do lado do povo mais sofrido, das pessoas que mais precisam”, comemorou o líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS). 

A deputada Dandara (PT-MG), que trabalhou como caixa de loja de departamento em escala 6×1, recordou a rotina desgastante e afirmou que a redução vai dar tempo para os trabalhadores poderem viver.

“Eu conheço o barulho do busão [sic] lotado às 5h, o café corrido, o uniforme vestido ainda no escuro. Eu conheço o pé inchado de tanto ficar em pé: oito, 10, 12 horas. Eu conheço porque eu vivi. Eu sei que a escala 6×1 não cabe no calendário. Não cabe, porque não é sobre tempo, somente, é sobre a vida”, disse.

A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) lembrou que a iniciativa é uma pauta de várias centrais sindicais.

“Essa é uma luta que começou há muito tempo. Mas, no Brasil, essa batalha não evoluiu, a cultura escravocrata, a visão colonialista, a visão racista, prevaleceu, mas nós vamos derrubar a escala seis por um. Hoje, aqui, vamos fazer história”, afirmou. 

Durante a sessão, deputados da oposição se posicionaram contra a redução da jornada de trabalho.

O deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) afirmou que a proposta não vai melhorar a vida do trabalhador.

“Eu não vou mentir para o trabalhador dizendo para ele que com a aprovação dessa PEC vai acabar a escala 6×1”, disse. 

O deputado Sérgio Turra (PP-RS) chamou a proposta do governo de eleitoreira. “Estamos tratando do futuro de um país e da dignidade dos trabalhadores”, afirmou.

>> Entenda mais pontos da PEC pelo fim da escala 6×1:

.- Jornada de trabalho não deverá ser superior a oito horas diárias e 40 horas semanais, podendo haver compensação e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

– Lei ordinária irá tratar da jornada e descanso de regimes diferenciados, como trabalhadores com seis horas diárias de trabalho.

– Nova regra não se aplica: a quem tem jornada igual ou inferior a 40 horas semanais, a empregados com nível superior e com remuneração mensal igual ou superior a R$ 8.475,55 (equivalente a duas vezes e meia o limite máximo dos benefícios do INSS)

– Lei complementar poderá adotar medidas de transição para os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte.

Votação

Veja como votou cada partido:

PartidoVotoQuantidade
AvanteSim5
CidadaniaAusente1
CidadaniaSim1
MDBAusente4
MDBNão2
MDBSim32
MissãoNão1
NovoNão4
NovoObstrução1
PCdoBSim11
PDTAusente1
PDTSim8
PLAusente3
PLNão11
PLSim83
PodemosSim27
PPAusente4
PPNão1
PPSim42
PRDSim2
PSBSim17
PSDNão1
PSDSim47
PSDBAusente1
PSDBSim17
PSOLSim12
PTSim65
PVSim6
RedeSim4
RepublicanosAusente2
RepublicanosSim41
SolidariedadeSim6
UniãoAusente1
UniãoNão2
UniãoSim46

Veja como votou cada deputado:

NomePartidoUFVoto
AJ AlbuquerquePPCESim
Acácio FavachoMDBAPSim
Adail FilhoMDBAMSim
Adilson BarrosoPLSPSim
Adolfo VianaPSDBBAAusente
Adriana VenturaNovoSPNão
Adriano do BaldyPPGOSim
Aécio NevesPSDBMGSim
Afonso FlorencePTBASim
Afonso HammPPRSSim
Afonso MottaPDTRSAusente
Aguinaldo RibeiroPPPBSim
Airton FaleiroPTPASim
Alberto FragaPLDFSim
AlbuquerqueRepublicanosRRSim
Alceu MoreiraMDBRSSim
Alencar SantanaPTSPSim
Alex ManenteCidadaniaSPSim
Alexandre GuimarãeMDBTOSim
Alexandre LeiteUniãoSPAusente
AlfredinhoPTSPSim
Alfredo GasparPLALSim
Alice PortugalPCdoBBASim
Aliel MachadoPVPRSim
Aline GurgelUniãoAPSim
Altineu CôrtesPLRJSim
Aluisio MendesRepublicanosMASim
Amanda GentilPPMASim
Amaro NetoPPESSim
Amom MandelRepublicanosAMSim
Ana Paula LeãoPPMGSim
Ana Paula LimaPTSCSim
Ana PimentelPTMGSim
André AbdonPPAPSim
André FernandesPLCESim
André FerreiraPLPESim
André FigueiredoPDTCESim
André FufucaPPMASim
André JanonesRedeMGSim
Andreia SiqueiraPSBPASim
Antônia LúciaMDBACSim
Antonio AndradePSDBTOSim
Antonio BritoPSDBASim
Antonio Carlos R.PodemosSPSim
Antônio DoidoMDBPASim
Any OrtizPPRSSim
Arlindo ChinagliaPTSPSim
Arnaldo JardimCidadaniaSPAusente
Arthur LiraPPALSim
Arthur O. MaiaUniãoBASim
Átila LinsPSDAMSim
Átila LiraPPPISim
Augusto CoutinhoRepublicanosPESim
Aureo RibeiroSolidariedadeRJSim
BacelarPVBASim
Baleia RossiMDBSPSim
Bandeira de MelloPVRJSim
BebetoPPRJSim
Benedita da SilvaPTRJSim
Benes LeocádioUniãoRNSim
Beto PereiraRepublicanosMSSim
Beto PretoPSDPRSim
Beto RichaPSDBPRSim
Bia KicisPLDFSim
Bibo NunesPLRSNão
Bohn GassPTRSSim
Bruno FariasRepublicanosMGSim
Bruno GanemPodemosSPSim
Camila JaraPTMSSim
Cap. Alberto NetoPLAMSim
Capitão AldenPLBASim
Capitão AugustoPLSPSim
Carla DicksonPLRNSim
Carlos ChiodiniMDBSCNão
Carlos GaguimUniãoTOSim
Carlos GomesRepublicanosRSSim
Carlos JordyPLRJSim
Carlos SampaioPSDSPSim
Carlos VerasPTPESim
Carlos ZarattiniPTSPSim
Carol DartoraPTPRSim
Caroline de ToniPLSCNão
Castro NetoMDBPISim
Cb Gilberto SilvaPLPBSim
Cel. ChrisóstomoPLROSim
Célia XakriabáPSOLMGSim
Célio SilveiraMDBGOSim
Célio StudartPSDCESim
Celso RussomannoRepublicanosSPSim
Celso SabinoPDTPASim
Cezinha MadureiraPLSPSim
Charles FernandesPSDBASim
Chico AlencarPSOLRJSim
Chris ToniettoPLRJSim
Clarissa TércioPPPESim
Claudio CajadoPPBASim
Cleber VerdeMDBMASim
Clodoaldo MagalhãePVPESim
CobalchiniMDBSCAusente
Coronel AssisPLMTSim
Coronel FernandaPLMTSim
Coronel MeiraPLPESim
Coronel UlyssesUniãoACSim
Cristiane LopesPodemosROSim
Da VitoriaPPESSim
Dagoberto NogueiraPPMSSim
Daiana SantosPCdoBRSSim
Dal BarretoUniãoBASim
Damião FelicianoUniãoPBSim
DandaraPTMGSim
Dani CunhaPLRJSim
Daniel AgrobomPSDGOSim
Daniel AlmeidaPCdoBBASim
Daniel BarbosaPPALSim
Daniel FreitasPLSCNão
Daniel TrzeciakPSDBRSSim
Daniela ReinehrPLSCNão
Daniela WaguinhoRepublicanosRJSim
Danilo FortePPCESim
DanrleiPSDRSSim
David SoaresPodemosSPSim
Def. Stélio DenerUniãoRRSim
Del. Adriana A.PTGOSim
Del. Bruno LimaPodemosSPSim
Del. Éder MauroPLPASim
Del. Fabio CostaPPALSim
Del. Matheus L.UniãoPRSim
Delegada IonePLMGSim
Delegada KatarinaPSDSESim
Delegado BilynskyjPLSPSim
Delegado CaveiraPLPASim
Delegado MarceloUniãoMGSim
Delegado PalumboPodemosSPSim
Delegado da CunhaUniãoSPSim
Denise PessôaPTRSSim
Diego AndradePSDMGSim
Diego CoronelRepublicanosBASim
Diego GarciaUniãoPRSim
Dilceu SperaficoPPPRAusente
Dilvanda FaroPTPASim
Dimas FabianoPPMGSim
Dimas GadelhaPTRJSim
Domingos NetoPSDCESim
Domingos SávioPLMGSim
Dorinaldo MalafaiaPDTAPSim
Doutor LuizinhoPPRJSim
Dr Daniel SoranzPSDRJSim
Dr Fernando MáximoPLROSim
Dr FlávioPLRJSim
Dr Victor LinhalisPSBESSim
Dr. FranciscoPTPISim
Dr. FredericoPLMGSim
Dr. Ismael AlexandPSDGOSim
Dr. JazielPLCESim
Dr. Luiz OvandoPPMSSim
Dr.Zacharias CalilMDBGOSim
Dra. Alessandra H.PodemosPASim
Duarte Jr.AvanteMASim
Duda RamosPodemosRRSim
Duda SalabertPSOLMGSim
Eduardo BismarckPVCESim
Eduardo VellosoSolidariedadeACSim
Eduardo da FontePPPESim
Elcione BarbalhoMDBPASim
Eli BorgesRepublicanosTOSim
Elmar NascimentoUniãoBASim
Emanuel Pinheiro NPSDMTSim
Emidinho MadeiraPLMGSim
Enfermeira RejanePCdoBRJSim
Eriberto MedeirosPSBPESim
Erika HiltonPSOLSPSim
Erika KokayPTDFSim
Eros BiondiniPLMGSim
Eunício OliveiraMDBCESim
Evair de MeloRepublicanosESSim
Fabio GarciaUniãoMTSim
Fábio MacedoPodemosMASim
Fabio ReisPSDSESim
Fabio SchiochetUniãoSCNão
Fábio TeruelMDBSPSim
Fausto Jr.UniãoAMSim
Fausto PinatoUniãoSPNão
Felipe BecariPodemosSPSim
Felipe CarrerasPSBPESim
Felipe FrancischinPodemosPRSim
Félix Mendonça JrPDTBASim
Fernanda PessôaPSDCESim
FernandaMelchionnaPSOLRSSim
Fernando CoelhoUniãoPESim
Fernando MineiroPTRNSim
Fernando MonteiroPSDPESim
Fernando RodolfoPRDPESim
Filipe BarrosPLPRSim
Filipe MartinsPLTOSim
Flávia MoraisMDBGOSim
Flávio NogueiraPTPISim
Florentino NetoPTPISim
Franciane BayerRepublicanosRSSim
Fred CostaPRDMGSim
Fred LinharesRepublicanosDFSim
Gabriel MotaUniãoRRSim
Gabriel NunesPSDBASim
General GirãoPLRNSim
General PazuelloPLRJSim
Geovania de SáRepublicanosSCAusente
Geraldo MendesUniãoPRSim
Geraldo ResendeUniãoMSSim
Gervásio MaiaPCdoBPBSim
Gilberto AbramoRepublicanosMGSim
GilbertoNascimentoPodemosSPSim
Gilson DanielPodemosESSim
Gilson MarquesNovoSCNão
Gilvan da FederalPLESSim
Giovani CheriniPLRSSim
Glaustin da FokusPodemosGOSim
Glaycon FrancoPSDBMGSim
Gleisi HoffmannPTPRSim
Greyce EliasPLMGSim
Guilherme DerritePPSPAusente
Guilherme UchoaPSDPESim
Gustavo GayerPLGOSim
Gustinho RibeiroPPSESim
Gutemberg ReisMDBRJSim
Heitor SchuchPSDRSSim
Helder SalomãoPTESSim
Helena LimaPSDRRSim
Helio LopesPLRJSim
Heloísa HelenaRedeRJSim
Henderson PintoUniãoPASim
Hercílio DinizMDBMGSim
Hildo RochaMDBMASim
Hugo LealPSDRJSim
Hugo MottaRepublicanosPBSim
Icaro de ValmirRepublicanosSESim
Idilvan AlencarPSBCESim
Igor TimoUniãoMGSim
Ilacir BicalhoRepublicanosMGSim
Inácio ArrudaPCdoBCESim
IsmaelPLSCSim
Isnaldo Bulhões JrMDBALSim
Itamar PaimPLPRSim
Ivoneide CaetanoPTBASim
Iza ArrudaMDBPESim
Jack RochaPTESSim
Jadyel AlencarRepublicanosPISim
Jandira FeghaliPCdoBRJSim
Jeferson RodriguesPSDBGOSim
Jefferson CamposPLSPSim
Jilmar TattoPTSPSim
João CarlosRepublicanosAMSim
João CuryMDBSPSim
João DanielPTSESim
João MaiaPPRNSim
JoãoCarlosBacelarPLBAAusente
Joaquim PassarinhoPLPASim
Jonas DonizettePSBSPSim
Jorge AraújoPPBASim
Jorge BrazRepublicanosRJSim
Jorge GoettenRepublicanosSCSim
Jorge SollaPTBASim
José AirtonPTCESim
José MedeirosPLMTSim
José NeltoUniãoGOSim
José PrianteMDBPAAusente
José RochaUniãoBASim
Joseildo RamosPTBASim
JosenildoPDTAPSim
Josivaldo JPUniãoMASim
Juarez CostaRepublicanosMTSim
Julia ZanattaPLSCNão
Juliana CardosoPTSPSim
Julio ArcoverdePPPISim
Júlio CesarPSDPISim
Julio Cesar RibeirRepublicanosDFSim
Julio LopesPPRJSim
Juninho do PneuPSDBRJSim
Junio AmaralPLMGSim
Júnior FerrariPSDPASim
Junior LourençoMDBMASim
Júnior ManoPSBCESim
Juscelino FilhoPSDBMASim
Keniston BragaMDBPASim
Kiko CeleguimPTSPSim
Kim KataguiriMissãoSPNão
Lafayette AndradaPLMGSim
Laura CarneiroPSDRJSim
LeandrePSDPRSim
Lêda BorgesRepublicanosGOSim
Leo PratesRepublicanosBASim
Leonardo MonteiroPTMGSim
Leur Lomanto Jr.UniãoBASim
Lídice da MataPSBBASim
Lincoln PortelaPLMGSim
Lindbergh FariasPTRJSim
LindenmeyerPTRSSim
Lucas RamosPSBPESim
Lucas RedeckerPSDRSNão
Luciano AmaralPSDALSim
Luciano BivarMDBPESim
Luciano DucciPSBPRSim
Luciano VieiraPSDBRJSim
Lucio MosquiniPLROSim
Luisa CanzianiUniãoPRSim
Luiz Carlos BusatoUniãoRSSim
Luiz Carlos HaulyPodemosPRSim
Luiz Carlos MottaPLSPSim
Luiz CoutoPTPBSim
Luiz FernandoUniãoMGSim
Luiz GastãoPSDCESim
Luiz LimaNovoRJObstrução
Luiz NishimoriPSDPRSim
Luiz P.O BragançaPLSPAusente
Luiza ErundinaPSOLSPSim
Luizianne LinsRedeCESim
Lula da FontePPPESim
Magda MofattoPLGOSim
MarangoniPodemosSPSim
Marcel van HattemNovoRSNão
Marcelo ÁlvaroPLMGSim
Marcelo CrivellaRepublicanosRJSim
Marcelo MoraesPLRSSim
Marcelo NiloRepublicanosBASim
Marcelo QueirozPSDBRJSim
Marcio AlvinoPLSPSim
Márcio BiolchiMDBRSSim
Márcio HonaiserSolidariedadeMASim
Márcio JerryPCdoBMASim
Márcio MarinhoRepublicanosBASim
MarconPTRSSim
Marcos A. SampaioMDBPISim
Marcos PereiraRepublicanosSPSim
Marcos PollonPLMSSim
Marcos SoaresPSDBRJSim
Marcos TavaresPDTRJSim
Maria ArraesPSBPESim
Maria RosasRepublicanosSPSim
Maria do RosárioPTRSSim
Marina SilvaRedeSPSim
Mario FriasPLSPSim
Mário HeringerPDTMGSim
Mário Negromonte JPSBBASim
Marussa BoldrinRepublicanosGOSim
Marx BeltrãoUniãoALSim
Matheus NoronhaPLCESim
Maurício Carva lhoUniãoROSim
Mauricio MarconPLRSNão
Mauricio NevesPPSPSim
Mauricio do VôleiPLMGSim
MauroBenevides Fo.UniãoCESim
Max LemosUniãoRJSim
Meire SerafimUniãoACSim
Mendonça FilhoPLPESim
Merlong SolanoPTPISim
Mersinho LucenaPSDPBSim
Messias DonatoUniãoESSim
Miguel ÂngeloPTMGSim
Miguel LombardiPLSPSim
Milton VieiraRepublicanosSPSim
Mis. José OlimpioPLSPSim
Misael VarellaPSDMGSim
Moses RodriguesUniãoCESim
Murillo GouveaPSDBRJSim
Murilo GaldinoRepublicanosPBSim
Natália BonavidesPTRNSim
Nelson BarbudoPodemosMTSim
Nely AquinoPodemosMGSim
Neto CarlettoAvanteBASim
Newton Cardoso JrMDBMGAusente
NicolettiPLRRNão
Nikolas FerreiraPLMGSim
Nilto TattoPTSPSim
Olival MarquesPodemosPASim
Orlando SilvaPCdoBSPSim
Osmar TerraPLRSSim
Otoni de PaulaPSDRJSim
PadovaniPPPRAusente
Padre JoãoPTMGSim
Pastor DinizUniãoRRSim
Pastor EuricoPSDBPESim
Pastor GilPLMASim
Pastor Henrique V.PSOLRJSim
Pastor IsidórioAvanteBASim
Patrus AnaniasPTMGSim
PaulãoPTALSim
Paulinho da ForçaSolidariedadeSPSim
Paulo A. BarbosaPSDSPSim
Paulo Abi-AckelPSDBMGSim
Paulo AziUniãoBASim
Paulo FollettoPSBESSim
Paulo Freire CostaPLSPSim
Paulo GuedesPTMGSim
Paulo LemosPTAPSim
Paulo LitroUniãoPRSim
Paulo MagalhãesPSDBASim
Paulo Marinho JrPLMANão
Paulo PimentaPTRSSim
Paulo TeixeiraPTSPSim
Pedro A iharaPPMGSim
Pedro CamposPSBPESim
Pedro Lucas F.UniãoMASim
Pedro LupionRepublicanosPRAusente
Pedro PauloPSDRJSim
Pedro UczaiPTSCSim
Pedro WestphalenPPRSSim
PezentiMDBSCNão
PinheirinhoPPMGSim
Pompeo de MattosPDTRSSim
Pr.Marco FelicianoPLSPSim
Prof MarcivaniaPCdoBAPSim
Prof. Reginaldo V.PVDFSim
Professor AlcidesPSDBGOSim
Professora LucienePSOLSPSim
Rafael BritoMDBALSim
Rafael FeraPodemosROSim
Rafael PrudenteMDBDFSim
Rafael SimoesUniãoMGSim
Raimundo CostaPSDBASim
Raimundo SantosPSDPASim
Reginaldo LopesPTMGSim
ReimontPTRJSim
Renata AbreuPodemosSPSim
Renilce NicodemosMDBPASim
Renildo CalheirosPCdoBPESim
Ribamar SilvaPodemosSPSim
Ribeiro NetoSolidariedadeMASim
Ricardo AbrãoPSDBRJSim
Ricardo AyresRepublicanosTOSim
Ricardo BarrosPPPRSim
Ricardo GuidiPLSCNão
Ricardo MaiaMDBBASim
Ricardo SallesNovoSPNão
Robério MonteiroPSBCESim
Roberta RomaPLBASim
Roberto DuarteRepublicanosACSim
Roberto MonteiroPLRJAusente
Robinson FariaPPRNSim
Rodolfo NogueiraPLMSSim
Rodrigo GambalePodemosSPSim
Rodrigo RollembergPSBDFSim
Rodrigo ValadaresPLSESim
Rodrigo da ZaeliPLMTSim
Rodrigo de CastroUniãoMGSim
Rogéria SantosRepublicanosBASim
Rogério CorreiaPTMGSim
Romero RodriguesPodemosPBSim
Rosana VallePLSPSim
Rosangela GomesRepublicanosRJSim
Rosangela MoroPLSPNão
Rosângela ReisPLMGSim
Rubens OtoniPTGOSim
Rubens Pereira Jr.PTMASim
Rui FalcãoPTSPSim
Ruy CarneiroPodemosPBSim
Sâmia BomfimPSOLSPSim
Samuel VianaUniãoMGSim
SandersonPLRSSim
Sandro AlexPSDPRSim
Sargento FahurPLPRSim
Sargento PortugalPodemosRJSim
Saullo ViannaMDBAMSim
Saulo PedrosoPSDSPSim
Sérgio BritoPSDBASim
Sergio SouzaMDBPRAusente
Sérgio TurraPPRSNão
Sgt. GonçalvesPLRNSim
Sidney LeitePSDAMSim
Silvia CristinaPPROSim
Silvio AntonioPLMASim
Silvio Costa FilhoRepublicanosPESim
Silvye AlvesUniãoGOSim
Simone MarquettoPPSPSim
Socorro NeriPPACSim
Sônia GuajajaraPSOLSPSim
Soraya SantosPLRJSim
Sóstenes CavalcantPLRJSim
Stefano AguiarPSDMGSim
Tabata AmaralPSBSPSim
Tadeu VeneriPTPRSim
Talíria PetronePSOLRJSim
Tarcísio MottaPSOLRJSim
Thiago FloresUniãoROSim
Thiago de JoaldoRepublicanosSESim
Tiago DimasPodemosTOSim
Tião MedeirosPPPRAusente
TiriricaPSDSPSim
ToninhoWandscheerPPPRSim
Túlio Gadêl haPSDPESim
Valmir AssunçãoPTBASim
Vander LoubetPTMSSim
Vanderlan AlvesSolidariedadeCESim
VaváAvanteMGSim
VermelhoPLPRSim
Vicentinho JúniorPSDBTOSim
Vinicius CarvalhoPLSPSim
Vinicius GurgelPLAPSim
Vitor LippiPSDSPSim
Waldemar OliveiraAvantePESim
Waldenor PereiraPTBASim
Weliton PradoPSDMGSim
Wellington RobertoPSDPBSim
WelterPTPRSim
Wilson SantiagoRepublicanosPBSim
Yury do ParedãoMDBCESim
Zé AdrianoPPACSim
Zé NetoPTBASim
Zé SilvaUniãoMGSim
Zé TrovãoPLSCNão
Zé VitorPLMGSim
ZéHaroldoCathedralUniãoRRSim
Zeca DirceuPTPRSim
Zezinho BarbaryPPACSim
ZuccoPLRSSim
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