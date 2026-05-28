Tiemi Nevoeiro pede cassação de Fernando do Nordeste por quebra de decoro

Requerimento de Comissão Processante foi protocolado na Câmara de Rio Claro após bate-boca entre os parlamentares

A vereadora Tiemi Nevoeiro (PL) entrou nesta quarta-feira (27) com um pedido de abertura de Comissão Processante (CP) com o objetivo de obter a cassação de Fernando do Nordeste por quebra de decoro parlamentar. Na segunda-feira (25), ambos protagonizaram um extenso bate-boca no plenário da Câmara Municipal de Rio Claro, com troca de ofensas e um embate tenso que envolveu também outros vereadores. Na terça-feira (26), ela publicou um trecho do discurso de Fernando contra sua pessoa nas redes sociais, e o vídeo viralizou, superando a marca de 300 mil visualizações.

No pedido, ao qual a reportagem teve acesso na noite de ontem, a vereadora afirma que teve a integridade psicológica e a honra atacados quando Fernando disse que ela “acha que, só por que está gestante, pode falar o que quiser aqui nesta Casa sem ser contestada”. Em seguida, o parlamentar a qualificou como “desequilibrada”, alegando que a vereadora não tem “a menor condição emocional de ocupar” a cadeira na Câmara Municipal.

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O parlamentar alegou que criticou Tiemi após a mesma ter dito, segundo ele, que o mesmo “não honra o que tem no meio das pernas” e por ter feito críticas ao sistema de ensino público, fazendo uma comparação entre má educação e a entrada no mundo da criminalidade. Esses fatos foram criticados por Fernando, que exibiu um vídeo da fala da vereadora.

Próximos passos sobre o pedido de cassação de Fernando do Nordeste por quebra de decoro

Tiemi Nevoeiro, porém, alega que sofreu violência política e psicológica, razão pela qual o vereador teria quebrado o decoro parlamentar. “A gravidade da conduta atrai a sanção máxima prevista, (…) a perda do cargo público”, alega o documento protocolado pela equipe de Tiemi à Câmara Municipal.

A denúncia, com pedido de abertura de comissão processante, deverá ser lida na próxima sessão, na segunda-feira (1º), para apreciação dos vereadores da Casa de Leis. Tiemi, por ter entrado com a representação, ficará impedida de votar. Se acatada a denúncia, a CP será formada por três vereadores que darão prosseguimento à investigação.

Confusão com estagiárias no plenário e constrangimento

O pedido da vereadora foi entregue logo após uma confusão no plenário da Câmara Municipal na tarde de ontem (27), quando, durante uma audiência pública, Tiemi obrigou duas estagiárias do setor de comunicação da Secretaria Municipal de Educação a apagar vídeos que faziam dos vereadores e da secretária Valéria Velis durante explanação das contas públicas do setor.

Um verdadeiro constrangimento se formou no plenário da Câmara Municipal nessa quarta-feira (27). Um dia após publicar e viralizar nas redes dizendo que se sentiu humilhada enquanto mulher na sessão de segunda-feira, a vereadora Tiemi Nevoeiro (PL) protagonizou uma cena tensa contra duas jovens estagiárias que filmavam a audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação.

As jovens, estudantes de comunicação e estagiárias da pasta, tiravam fotos e filmavam os trabalhos da audiência pública – o que é comum, assim como em outras audiências. Rodrigo Guedes (União Brasil) se queixou inicialmente das filmagens, ganhando apoio de Tiemi, que engrossou o caldo obrigando as estagiárias a apagar os vídeos registrados em plenário.

A vereadora, que chegou depois do início da audiência, após se queixar, levantou-se e foi interpelar as duas, fazendo-as apagar as mídias e só saiu do lado delas após vê-las apagar os vídeos nos celulares. As estudantes ficaram visivelmente abaladas durante a situação.

Até se entender que ambas eram quem são, a situação piorou e em seguida inúmeras críticas foram feitas pelos vereadores contra a atitude de Tiemi, que foi embora logo depois da cena e não ouviu as críticas. Rodrigo Guedes e Adriano La Torre (PP), presidente da comissão organizadora da audiência, reconheceram o exagero e pediram desculpas. Mas o estrago já estava feito. O público pode assistir ao registro na página do Facebook do Jornal Cidade em https://web.facebook.com/share/v/1TueCQoHeL/.