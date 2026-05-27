Sentido Centro/Bairro será liberado e Bairro/Centro ficará fechado

A Eixo SP Concessionária de Rodovias informa que, a partir da tarde desta quinta-feira (28), haverá inversão no sentido de circulação do tráfego na passagem inferior do viaduto localizado no km 176 da SP 310 – Rodovia Washington Luís, em Rio Claro. Com a mudança, a passagem passará a operar no sentido Centro-Bairro, permitindo o deslocamento de motoristas da Avenida Castelo Branco em direção aos bairros Jardim Bonsucesso, Novo Jardim Wenzel e adjacências.

Já os condutores que precisarem realizar o trajeto no sentido Bairro-Centro deverão utilizar como rota alternativa a passagem inferior do viaduto localizado no km 174 da rodovia, conhecido popularmente como trevo da Viviani. A interdição parcial da passagem inferior do viaduto do km 176 é necessária para o avanço das obras de ampliação do viaduto, que integram o projeto de implantação da terceira faixa da Rodovia Washington Luís no trecho urbano de Rio Claro.