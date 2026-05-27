Imagem mostra atendimento na rodovia

Gestante em trabalho de parto recebeu apoio na Base Operacional em Araras; o bebê Benjamin nasceu saudável com 2,2 kg

No último final de semana, por volta das 21h30, uma gestante em trabalho de parto recebeu atendimento de emergência na Base Operacional da Arteris Intervias, localizada no Km 164+240 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Araras, no sentido interior. A família havia saído de Limeira com destino a Santa Cruz da Conceição (SP), quando decidiu parar no local para pedir ajuda à equipe de resgate da concessionária.

O atendimento foi realizado pelos irmãos Fabiana e Jhon Anselmo, integrantes da equipe de resgate. Os profissionais auxiliaram prontamente no nascimento do bebê e garantiram a segurança dos procedimentos iniciais na própria base da rodovia.

Imagem mostra mãe e filho após o parto

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Primeiro parto na história da concessionária

Após o parto de emergência na Rodovia Anhanguera, a mãe e o filho foram encaminhados para a Santa Casa de Araras, onde receberam os atendimentos médicos necessários. Ambos se encontram em bom estado de saúde. O bebê recebeu o nome de Benjamin e nasceu saudável, pesando 2,2 kg.

A auxiliar de enfermagem da equipe de Atendimento Pré-Hospitalar da concessionária, Fabiana Anselmo, destacou a importância do momento para a equipe de socorristas. “Dia 15 de maio completamos 11 anos desde que entramos no Resgate da Base 11. Foi um presentão de Deus”, comentou.

Este foi o primeiro parto realizado pela concessionária em 26 anos de concessão. O marco reforça o compromisso da concessionária com a segurança e o atendimento aos usuários das rodovias administradas na região.