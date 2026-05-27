Água dos pássaros estava verde e cheia de fezes

Fiscalização em residência no bairro Santa Cecília flagrou cães, gatos e aves mantidos em condições insalubres após denúncia anônima

Uma denúncia anônima de maus-tratos a animais em Brotas levou equipes da Polícia Civil, da Vigilância Sanitária e do Bem-Estar Animal a um imóvel na Rua Nelcy Helen de Santis, no bairro Santa Cecília. No endereço indicado, as autoridades constataram a veracidade das informações e prenderam o morador em flagrante pelo crime ambiental.

Durante a fiscalização no local, os agentes fizeram contato com o morador e localizaram quatro cães inicialmente. Um dos animais apresentava lesões aparentes compatíveis com sarna nas patas traseiras e na região do rabo, além de sinais visíveis de estresse.

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Animais resgatados em situação insalubre

Em continuidade à vistoria pelos cômodos da residência, a força-tarefa encontrou mais cães e gatos mantidos em ambientes fechados, sem acesso à área externa e em condições consideradas totalmente insalubres. Ao lado da cozinha, os policiais e fiscais localizaram viveiros com aves em situação precária, com excesso de sujeira e recipientes de água esverdeada, contendo limo e fezes.

No total, a apuração preliminar contabilizou 2 maritacas, 9 periquitos, 17 agapornes, 4 papagaios, 12 canários, cerca de 12 gatos e 12 cães na residência. Peritos criminais estiveram na casa para documentar o cenário de maus-tratos a animais em Brotas. Todos os bichos foram resgatados e encaminhados para receberem cuidados especializados.

Diante dos fatos e do material constatado, o delegado de polícia determinou a prisão em flagrante do morador. Em depoimento oficializado à equipe de investigação, o homem negou a prática de crimes ou negligência.