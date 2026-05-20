O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) prometeu no primeiro mandato trocar toda a iluminação por led em Rio Claro

No mesmo pacote entram a instalação de 25 postes multisserviços, que possibilitam a instalação de câmeras de videomonitoramento e carregadores para veículos elétricos

O Governo Gustavo publicou um edital de licitação para tirar a promessa do papel para implantar o sistema de iluminação completo por led em todos pontos da cidade de Rio Claro. O valor do certame ultrapassa os R$ 45,2 milhões e o pregão está programado para acontecer no próximo dia 29 de maio. O edital é controlado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, sob titularidade de Ronald Penteado (Progressistas).

O alto valor bancará não só a mão de obra e instalação, mas também os equipamentos necessários para “a noite virar dia” nos bairros. Os estudos da Prefeitura indicam que a substituição integral das luminárias convencionais por equipamentos led permitirá atingir o nível de iluminamento em 75% e que a tecnologia permitirá a redução da conta de energia em aproximadamente 50% para os cofres públicos.

Atualmente, o parque de iluminação pública do município de Rio Claro é composto por aproximadamente 27.848 pontos de iluminação, dos quais cerca de 21.740 ainda operam com tecnologias consideradas obsoletas, a vapor. “Esses equipamentos apresentam elevado consumo de energia, menor eficiência na conversão de potência em fluxo luminoso, vida útil reduzida e restrições técnicas relevantes à integração com sistemas de telegestão, automação e monitoramento, incompatíveis com soluções urbanas inteligentes”, justifica a Prefeitura.

Somente com luminárias do tipo led, de 60 até 150 watts, são previstas mais de 24,3 mil unidades com investimento de mais de R$ 21 milhões. No mesmo pacote entram a instalação de 25 postes multisserviços, que possibilitam a instalação de câmeras de videomonitoramento integráveis aos sistemas já utilizados pela Secretaria Municipal de Segurança. Os dispositivos também terão acesso para carregamento de veículos elétricos. Somente estes equipamentos custarão mais de R$ 10,1 milhões.

O edital prevê ainda refletores em led, luminárias decorativas para praças, cabos, braços de aço, entre outros equipamentos, o que totaliza o valor de R$ 45.271.837,97 (milhões). A empresa vencedora terá 240 dias para fazer toda a instalação a partir da emissão da ordem de serviço. No ano passado, a Câmara Municipal aprovou um empréstimo de R$ 60 milhões para esta finalidade.