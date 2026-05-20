A vítima foi identificada como Yuzo Nakayama, de 73 anos

Yuzo Nakayama não resistiu aos ferimentos após cair duas vezes no mesmo dia e passar uma semana internado; Polícia Civil investiga o caso

Um ciclista morreu nesta terça-feira (19) após permanecer internado por mais de uma semana em decorrência de um acidente de trânsito em Rio Claro. A vítima foi identificada como Yuzo Nakayama, de 73 anos.

O caso foi registrado no Plantão Policial e envolveu duas quedas consecutivas sofridas pelo idoso no mesmo dia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o primeiro acidente aconteceu no último dia 11 de maio, nas proximidades da Escola Estadual Dom Pedro II. O idoso sofreu uma queda com a sua bicicleta e bateu a cabeça. Apesar do impacto e dos ferimentos, ele recusou o atendimento médico de resgate naquele momento.

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Segunda queda e colisão com veículo em Rio Claro

Relatos de familiares apresentados à polícia apontam que, após recusar o primeiro socorro, o homem pedalou por cerca de dois quarteirões. Na sequência, ele se envolveu em uma colisão com um automóvel e caiu pela segunda vez.

Após o segundo impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital local, onde ela permaneceu internada até falecer nesta terça-feira (19). A Polícia Civil emitiu uma guia para exame no Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa exata da morte.