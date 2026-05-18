Foto: Arquivo JC.

Festival Pint of Science traz pesquisadores da Unesp para debater ciência em bares e restaurantes de Rio Claro nesta terça e quarta-feira

Acontece nesta terça-feira (19) e quarta-feira (20) mais uma edição do Pint of Science em Rio Claro. O festival internacional de ciências em bares e restaurantes conta com pesquisadores do campus da Unesp, que vão discorrer sobre diversos temas científicos em três estabelecimentos da cidade: Birreria, Chopp & Cia e Mazzeo Cervejaria.

Na terça-feira, a programação do Pint of Science começa com a Dra. Thaís Guedes da Costa, que vai falar sobre “O fantástico mundo das serpentes” na Birreria. No Chopp & Cia, o Dr. Fabiano Conceição discorrerá sobre “A presença de microplásticos em sistemas fluviais na cidade de Rio Claro”. Já na Mazzeo Cervejaria, Isabella Dall Acqua levará o tema “Geociências, Geoturismo e desenvolvimento sustentável regional. Geoparque: o que é?”.

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Programação de quarta-feira e abrangência do festival

Na quarta-feira, as palestras do Pint of Science continuam na Birreria com o tema “Como pentelhar uma lua”, ministrado pelo Dr. Demétrio Ceccatto. No Chopp & Cia, o Dr. Murilo Nazario fará o questionamento “Estamos treinando errado? O que a ciência realmente diz sobre formar atletas”. Fechando o evento na Mazzeo Cervejaria, o Dr. Ian Cunha falará sobre “Abelhas, Morcegos e Festins: como polinizadores afetam nossas comemorações”.

O festival internacional que brinda a ciência vai acontecer em 213 cidades em todas as regiões do Brasil. Além de democratizar o acesso ao conhecimento científico, o evento contribui para despertar vocações, fortalecer a educação e valorizar a produção científica nacional.

Segundo os organizadores, não há necessidade de inscrições e todas as atividades são gratuitas, reforçando o compromisso com a inclusão e o amplo acesso à ciência.