Foto: Divulgação/PMRC

Primeira edição do Festival Canta Rio Claro reúne compositores de todo o Brasil nesta sexta-feira no Centro Cultural e terá show gratuito no sábado

As apresentações musicais do primeiro Festival Canta Rio Claro prosseguem nesta sexta-feira (15), a partir das 19 horas, no teatro do Centro Cultural. A noite será marcada pela definição de seis finalistas, que serão escolhidos entre 12 inscritos de vários municípios brasileiros. O evento teve início na quinta-feira, com a disputa entre 12 semifinalistas exclusivamente do município rio-clarense.

Não há cobrança de ingresso para acompanhar o festival. A grande final acontece neste sábado, a partir das 16 horas, e vai definir os vencedores entre os finalistas de Rio Claro e os finalistas das outras cidades participantes.

Cantora e compositora Roberta Campos

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Show de Roberta Campos e premiação

O Festival Canta Rio Claro terá apresentação da cantora Roberta Campos também no sábado, às 19 horas, com o show de seu novo disco, “Coisas de Viver”. A artista cantará sucessos conhecidos do público, como “De Janeiro a Janeiro” e “Minha Felicidade”.

Mais de 200 músicas de compositores de 11 estados do Brasil foram inscritas na primeira edição do evento, que marca o retorno do município ao circuito dos festivais nacionais após mais de uma década. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Rio Claro, por intermédio da Secretaria de Cultura, com apoio do Sesc Piracicaba e Sincomércio.

A premiação para os três melhores entre os competidores locais varia de R$ 1 mil a R$ 3 mil. Entre os concorrentes de outras cidades, os prêmios variam de R$ 2 mil a R$ 5 mil. Também haverá prêmio de R$ 1 mil e troféu para melhor intérprete, melhor letra, melhor arranjo e consagração popular (melhor torcida).

Confira os semifinalistas desta sexta-feira (19h)

  • 01 – Um Cabra Chamado Vento | Letra, música e interpretação de Rubinho de Ávila (Piracicaba – SP)
  • 02 – Ensolarada | Letra e música de Zeca Barreto. Intérprete: Jéssica Stephens (São José do Rio Preto – SP)
  • 03 – Tempo de Criança | Letra de Ana Luiza. Música de Thomas Howard. Intérpretes: Ana Luiza e Thomas Howard (São Paulo – SP)
  • 04 – Aos Senhores da Guerra | Letra e Música de Paulo Araújo. Intérpretes: Uô Anjo e André Fernandes (Fortaleza – CE)
  • 05 – Água que Voa | Letra de Manoel Gandra e Vytória Rudan. Música de Vytória Rudan. Intérpretes: Júnior Almeida e Vytória Rudan (Rio de Janeiro – RJ)
  • 06 – Foi Assim | Letra e música de Altay Velloso. Intérprete: Zé Alexandre (São Paulo – SP)
  • 07 – Estrada | Letra, música e interpretação de Ruthe Glória (São Paulo – SP)
  • 08 – Tá… | Letra de Gregory Haertel. Música de Thiago K. Intérprete: Selma Fernandes (Blumenau – SC)
  • 09 – Flores do Cangaço | Letra e música de Sandro Livahck e Tavinho Limma. Intérprete: Sandro Livahck (Americana – SP)
  • 10 – Farra no seu Coração | Letra e música de Elton Fontanin. Intérprete: Elton Fontanin (Limeira – SP)
  • 11 – Um Amor Eterno | Letra e música de Beto Santos. Intérprete: Beto Santos (Itaquaquecetuba – SP)
  • 12 – Passarinhar | Letra de Valéria Pisauro. Música de Gui Silveiras. Intérprete: Gui Silveiras (Tatuí – SP)
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