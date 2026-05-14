Durante a solenidade, haverá também uma procissão no entorno do quarteirão no bairro Jardim São Paulo

Templo Vovô Serafim celebra aniversário com festividade aberta ao público e procissão no Jardim São Paulo em homenagem ao orixá Ogum

Acontece neste sábado (16) a 41ª Festa Anual a Ogum, realizada pelo templo Vovô Serafim e Ogum Três Espadas em Rio Claro. O evento, que já faz parte do calendário religioso local, busca promover o respeito à cultura e à religiosidade de matriz africana no município e em todo o Brasil.

A festividade terá início às 19h30 na sede do templo de umbanda, localizado na Avenida 12, no bairro Jardim São Paulo. Um dos grandes diferenciais do evento é a presença de sacerdotes nigerianos, que participam da celebração por meio de um intercâmbio cultural estabelecido desde 2006.

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Programação e Tradição Religiosa

A 41ª Festa Anual a Ogum é gratuita e aberta a toda a comunidade. Durante a solenidade, os fiéis realizarão uma procissão no entorno do quarteirão no Jardim São Paulo para celebrar o orixá, que no Brasil é sincretizado com São Jorge. São esperadas centenas de pessoas de diversos templos da região e de outros estados.

Além da homenagem ao orixá, a data marca o aniversário de 41 anos de fundação do templo Vovô Serafim. Desde sua inauguração, a instituição tem como lideranças espirituais o sacerdote André Luís de Moraes e a sacerdotisa Maria de Fatima de Moraes, focando no trabalho de caridade e fé.

Para além das atividades espirituais, o terreiro desenvolve um importante papel social em Rio Claro. O templo realiza regularmente a doação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, reforçando o compromisso com o auxílio ao próximo através da religião.