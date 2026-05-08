Banda Ozzmozzy completa 21 anos de trajetória. Repertório inclui sucessos de Ozzy Osbourne e os clássicos do Black Sabbath

Banda cover de Ozzy Osbourne traz sucessos da carreira solo e clássicos do Black Sabbath para o palco do Sujinho’s Bar no bairro Bela Vista

A banda Ozzmozzy Ozzy Cover se apresenta neste domingo (10), em Rio Claro, no Sujinho’s Bar. Localizado na Avenida 24A, esquina da Rua 15A, no bairro Bela Vista, o estabelecimento recebe o show marcado para as 20h30, com um repertório que atravessa décadas de história do rock.

O grupo promete uma performance focada nos sucessos da carreira solo de Ozzy Osbourne, além de incluir os clássicos fundamentais da lendária banda Black Sabbath, fundada pelo “Madman” nos anos 1970.

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História e performance da Ozzmozzy Ozzy Cover

Fundada em 2005 na cidade de Vinhedo, a Ozzmozzy Ozzy Cover completa 21 anos de estrada em 2026, consolidando-se pela excelência em suas apresentações. O quarteto busca uma imersão total para o público, utilizando figurinos detalhados, instrumentos com timbres fiéis e uma performance teatral que reproduz o gestual marcante de Ozzy.

“Vamos levar ao público de Rio Claro a energia e a intensidade dos clássicos de Ozzy Osbourne. Convidamos a todos para uma noite memorável”, destaca o vocalista Rafael Borges. O show terá um tom especial para o baterista Matt Pezzotti, que integra o grupo desde 2024 e é natural de Rio Claro. “É sempre muito especial tocar em casa”, afirma o músico.

A formação atual da banda conta com Rafael Borges (vocal), Phil Seven (guitarra), Du Monteiro (baixo) e Matt Pezzotti (bateria).