Câmara de Rio Claro concede Título de Cidadão Emérito a Jeferson Zanotti por contribuição ao Carnaval

A Câmara Municipal de Rio Claro realizou, na noite de quarta-feira (29), sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Emérito a Jeferson Luis Zanotti. A homenagem foi proposta pelo vereador Julinho Lopes (Progressistas) e reconhece a contribuição criativa e inovadora do homenageado ao Carnaval rio-clarense.

A cerimônia reuniu autoridades municipais, lideranças do samba e representantes da comunidade. Estiveram presentes os secretários Ronald Teixeira Penteado (Serviços Públicos) e Vinícius dos Santos Sossai (Mobilidade Urbana), além da secretária da Mulher, Tássia Espego Pires, que representou o prefeito. Também participaram o presidente da União das Escolas de Samba da Cidade Azul (Uesca), William Nagib Filho; o presidente da escola de samba Samuca, Celso Rosalen (Coro); e o colunista social Fernando Brunini.

O plenário esteve lotado com a presença de presidentes de escolas de samba, como Eduardo Lotumolo Junior (A Casamba), Eric Salla Sá de Souza (Uva), Bruno Guimarães (Embaixadores do Samba) e Paulo Martimiano, vice-presidente da Grasifs Voz do Morro, além de familiares e amigos do homenageado.

Em seu discurso, Julinho Lopes destacou o trabalho intenso e contínuo dos carnavalescos, ressaltando que o carnaval vai além da festa e exige dedicação durante todo o ano, reconhecendo a trajetória de Jeferson Zanotti, marcada por superação e contribuição significativa para diversas agremiações da cidade. “Quero parabenizar cada um de vocês, carnavalescos, principalmente o Jeferson, que, com muito esforço, dedicação e amor, tornam possível essa festa tão importante para a nossa cultura”, destacou.

Ao receber a honraria, Jeferson relembrou momentos de sua trajetória no samba, desde o início como intérprete, aos 19 anos, até sua atuação como presidente da Samuca, período em que conquistou seis títulos e implementou inovações que se tornaram referência no carnaval de Rio Claro. “Agradeço de coração a todos vocês, principalmente ao Julio, que quer sempre o bem para Rio Claro, é um vereador sensacional. Obrigado a todos por dividirem esse momento tão especial comigo. Sempre estarei no Carnaval de Rio Claro!”

Durante a solenidade, também foram entregues moções de aplausos a Wilson Santos da Silva, Luiz Gustavo Lunardi, Deborah do Valle Nuvens Lunardi, Gabriel Espego Tolosa Pires, Lilian Bortoloti Cruz Pauletto, Gabriel Cruz Pauletto, Rodrigo Sperandio, Silvana Aparecida Teixeira, José Roberto Natívio e Celso Natal Rosalen, em reconhecimento aos serviços prestados à cultura carnavalesca.