Turma de 1964 do curso de técnico em Contabilidade. No alto, o ex-aluno José Guardia (o terceiro da esquerda para a direita), que já enviou seu relato para a JC Magazine

Revista do Grupo JC resgatará os áureos tempos da instituição de ensino que formou gerações em Rio Claro

A próxima edição da JC Magazine, revista do Grupo JC, resgatará a história do Colégio Bilac, uma instituição que formou gerações de profissionais em Rio Claro e região. A reportagem especial chegará aos leitores no próximo mês de junho.

Fechado desde 2007, conforme o Arquivo Público do Município, o legado do Colégio Bilac permanece vivo na memória de seus ex-alunos e ex-professores. A JC Magazine convida-os a enviar relatos sobre sua passagem pela escola e fotos, contribuindo para a matéria, através do WhatsApp (19) 99942-4100.

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Informações do livro “Rio Claro Sesquicentenária” indicam que o colégio foi fundado em 1912. Em 1921, passou por uma reorganização sob a condução do professor Arthur Lucchini Bilac, adotando então a denominação de Instituto Comercial de Rio Claro. Sua fase de maior sucesso ocorreu sob a coordenação da professora Cida Bilac, reconhecida pelo rigor na qualidade do ensino e na disciplina aplicada aos estudantes.