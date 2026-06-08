Filme católico é atração na cidade de Rio Claro

Longa de temática religiosa e drama aborda fé, perdão e recomeço, com ingressos disponíveis online

O cinema do Shopping Rio Claro recebe, nesta segunda-feira (08), a estreia do filme “O Poder do Rosário”, com uma sessão marcada para as 19h10. A exibição do longa-metragem de temática religiosa continuará na terça-feira (09), no mesmo horário, no Grupo Cine.

Os ingressos para as sessões já estão disponíveis para compra online, através do site do Grupo Cine. O filme é classificado para maiores de 12 anos e se enquadra nos gêneros religioso, ficção e drama.

Com duração de 106 minutos, a obra é distribuída pela Kolbe Arte e Produções. Segundo divulgado pelo portal do Vaticano, o filme, dirigido por Tiago Benetti, apresenta uma narrativa que une elementos de fé e experiência humana.

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Trama e mensagens do filme

A história de “O Poder do Rosário” aborda temas como ausência paterna, maternidade, perdão e recomeço. A trama central envolve Helena, uma jovem de 12 anos que sofre um acidente trágico e entra em coma.

André, um fotógrafo que testemunha o incidente, torna-se um inesperado anjo da guarda para Helena, conectando-se com Isabel, uma enfermeira de profunda fé. O enredo se aprofunda quando Helena necessita de um transplante.

Através de uma campanha nas redes sociais iniciada por André, uma onda de fé e orações se espalha por todo o país. O milagre ocorre quando milhares de pessoas se unem, revelando o poder transformador do Rosário.

O longa-metragem vai além da tela, compartilhando testemunhos reais e proporcionando uma experiência espiritual única e inspiradora para o público.

Elenco e produção

O elenco conta com nomes como Alexandre Machafe, Bella Maria Benetti, Myrian Rios, Bárbara Marinho e Tarcizio Rafael. O roteiro final foi assinado por Tiago Benett e Felipe Mariano.