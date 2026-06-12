Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos às 19h

Transmissão da partida entre Brasil e Marrocos neste sábado acontece no Ginásio de Esportes “Francisco Marigo” devido à previsão de chuva

Pensando no conforto e na segurança do público, a transmissão do jogo entre Brasil e Marrocos deste sábado será realizada em um novo endereço em Santa Gertrudes. Em virtude da previsão de chuva, o evento foi transferido para o Ginásio Municipal “Francisco Marigo”. Apesar da mudança de local, a programação da festa continua a mesma, com entrada totalmente gratuita.

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As atividades começam a partir das 16h com a tradicional troca de figurinhas. Logo em seguida, das 17h às 18h30, o público poderá aproveitar a discotecagem do DJ Leo Dub, que fará o aquecimento para a grande partida. A transmissão ao vivo do jogo no telão acontece das 19h às 21h e, para fechar a noite com chave de ouro, haverá um show especial com Zé Ramalho Cover a partir das 21h.

O Ginásio “Francisco Marigo” fica na Rua Santa Isabela, no Jardim Luciana.