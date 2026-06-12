Evento terá encerramento com show da Orquestra Filarmônica e Digão, do Raimundos, no domingo. Festival começa neste sábado no Grupo Ginástico, no Centro

Evento celebra aniversário da cidade com dois dias de shows, gastronomia e encontro inédito entre o vocalista do Raimundos e a Orquestra Filarmônica

O Festival Rango & Rock Rio Claro celebrará o aniversário da cidade nos dias 13 e 14 de junho com uma edição histórica e totalmente gratuita. A festa promete dois dias de programação intensa, a partir das 13h30, no Grupo Ginástico Rioclarense, unindo o melhor da gastronomia local a grandes atrações do rock nacional e covers consagrados.

O ponto alto do festival será o grande encerramento no dia 14 de junho, às 20h30, com um encontro inédito e emocionante. Digão, vocalista do Raimundos e um dos maiores nomes do rock nacional, se apresentará com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro.

Conhecido pela energia contagiante e por sucessos que marcaram gerações, Digão transformará o festival em um espetáculo inesquecível. Ele apresentará clássicos do Raimundos e grandes êxitos do rock brasileiro com arranjos especiais da Filarmônica.

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A temporada da Orquestra Filarmônica de Rio Claro conta com o patrocínio da Whirlpool Corporation, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, e da empresa Brascabos, por meio da Lei Rouanet.

O evento também possui apoio, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura, de empresas como Casa do Construtor, Jog Instrumentos Musicais, Sapataria Lago Azul, Ápia Veículos, Xavier Camargo Imóveis e Estrutura Dinâmica. A Prefeitura Municipal de Rio Claro e a Secretaria de Cultura de Rio Claro também apoiam a iniciativa.

Estrutura e informações adicionais

Além da programação musical, o Festival Rango & Rock Rio Claro contará com praça de alimentação com food trucks, espaço coberto e estrutura completa para receber o público com conforto e segurança durante os dois dias do evento.

Para mais informações sobre a programação, o público pode acompanhar o perfil oficial da Orquestra no Instagram: @filarmonicaderioclaro.