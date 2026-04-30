Ferreomodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo e estará em destaque no Shopping Rio Claro, na Vila Paulista

Evento gratuito acontece neste final de semana com apoio da maior fabricante de trens elétricos da América Latina

Rio Claro sediará neste final de semana, nos dias 1º e 2 de maio, uma exposição de ferreomodelismo. O evento acontece no Shopping Rio Claro, localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo Júnior, 205, Vila Paulista, com entrada franca e diversas atrações para os entusiastas do setor.

Nesta sexta-feira, o público pode conferir a mostra das 11h às 18h. Já no sábado, o horário de visitação será das 10h às 22h. A programação contará com maquetes detalhadas e venda de acessórios alusivos ao hobby.

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Tradição e história do ferreomodelismo

A exposição conta com o apoio da Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas, situada em Ribeirão Preto, e da Luccas Ferreomodelismo. O hobby é um dos mais antigos do mundo, com origem por volta de 1830, quando artesãos alemães fabricaram as primeiras réplicas.

Embora o transporte ferroviário de passageiros no Brasil tenha se tornado majoritariamente turístico, a paixão pelas ferrovias permanece forte. Segundo Lucas Frateschi, diretor da fabricante, o ferreomodelismo une entretenimento e arte, exigindo capacidade de observação para reproduzir o mundo real de forma artesanal em escala.

Além do aspecto artístico, o setor destaca o valor estratégico das ferrovias para o país. A exposição em Rio Claro busca fomentar essa paixão, que frequentemente é transmitida entre gerações, mantendo viva a memória e o entusiasmo pelo universo dos trens.