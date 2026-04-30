Evento gratuito acontece neste final de semana com apoio da maior fabricante de trens elétricos da América Latina
Rio Claro sediará neste final de semana, nos dias 1º e 2 de maio, uma exposição de ferreomodelismo. O evento acontece no Shopping Rio Claro, localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo Júnior, 205, Vila Paulista, com entrada franca e diversas atrações para os entusiastas do setor.
Nesta sexta-feira, o público pode conferir a mostra das 11h às 18h. Já no sábado, o horário de visitação será das 10h às 22h. A programação contará com maquetes detalhadas e venda de acessórios alusivos ao hobby.
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Tradição e história do ferreomodelismo
A exposição conta com o apoio da Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas, situada em Ribeirão Preto, e da Luccas Ferreomodelismo. O hobby é um dos mais antigos do mundo, com origem por volta de 1830, quando artesãos alemães fabricaram as primeiras réplicas.
Embora o transporte ferroviário de passageiros no Brasil tenha se tornado majoritariamente turístico, a paixão pelas ferrovias permanece forte. Segundo Lucas Frateschi, diretor da fabricante, o ferreomodelismo une entretenimento e arte, exigindo capacidade de observação para reproduzir o mundo real de forma artesanal em escala.
Além do aspecto artístico, o setor destaca o valor estratégico das ferrovias para o país. A exposição em Rio Claro busca fomentar essa paixão, que frequentemente é transmitida entre gerações, mantendo viva a memória e o entusiasmo pelo universo dos trens.