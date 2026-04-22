Relevo residual dos morros do Camelo, em primeiro plano, e do Cuscuzeiro, ao fundo, município de Analândia

Especialistas do Japão e de Uberaba trazem experiências sobre desenvolvimento sustentável e turismo em encontro na Unesp Rio Claro

O município de Rio Claro sedia, na próxima quarta-feira (29), um evento estratégico para discutir a implantação do Geoparque Corumbataí. O encontro, que contará com a presença de especialistas internacionais e nacionais, tem como foco debater os benefícios do selo da UNESCO para o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental da região.

De acordo com o professor Dr. Alexandre Perinotto, docente da Unesp e coordenador do projeto, o evento é uma oportunidade para conectar autoridades, empresários e a comunidade local com experiências de sucesso. “Estamos trazendo diretores de geoparques já reconhecidos pela UNESCO, como o de Unzen, no Japão, e o de Uberaba (MG), para mostrar como essa chancela transforma a realidade socioeconômica de um território”, afirmou Perinotto em entrevista ao Jornal Cidade.

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Potencial turístico e histórico da região

O projeto do Geoparque Corumbataí abrange nove municípios: Analândia, Charqueada, Corumbataí, Cordeirópolis, Ipeúna, Itirapina, Piracicaba, Rio Claro e Santa Gertrudes. O território possui uma riqueza geológica que permite contar a história do planeta dos últimos 300 milhões de anos, incluindo fósseis, cavernas e monumentos naturais.

Cachoeira São José, município de Itirapina, formada em derrames de basalto, no alto da Serra de Itaqueri

Segundo Perinotto, o objetivo é transformar essa riqueza em uma “mola de turismo”, indo além do turismo de eventos e explorando o potencial de natureza e cultura. O reconhecimento da UNESCO exige que a população local conheça e valorize esse patrimônio. Por isso, iniciativas como parcerias com o setor gastronômico e oficinas de artesanato em Cordeirópolis estão sendo desenvolvidas para integrar a comunidade ao projeto.

O evento “Geoparque e seus territórios: desenvolvimento sustentável e qualidade de vida” acontece no dia 29 de abril, a partir das 13h30, no anfiteatro da administração do IGCE (Unesp – Bela Vista). A participação é aberta ao público e não requer inscrição prévia.