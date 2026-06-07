O Festival de Balonismo de Rio Claro acontece de 199 anos do município com voos, Night Glow e atrações gratuitas.

Evento que comemora o aniversário do município terá voos em formato de festival, o tradicional Night Glow e atrações gratuitas

Entre os dias 19 e 21 de junho de 2026, a cidade recebe o Festival de Balonismo de Rio Claro, evento que celebra os 199 anos do município com voos sobre diferentes pontos da cidade e atrações abertas ao público. O Secretário de Turismo de Rio Claro, Guilherme Pizzirani, alertou que o evento terá um teor diferente do habitual.

“Esse ano vai ser um formato um pouco diferente, não vai ser um campeonato, mas vai ser um festival. Tem as decolagens, existem as competições, mas não é a Copa do Brasil, é um outro formato”, afirma Pizzirani.

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Programação e locais do Festival de Balonismo de Rio Claro

Nesse ano as atividades começam na sexta-feira (19), com voo previsto para as 16h. A programação conta com a tradicional prova de “Caça Raposa”, modalidade em que um balão decola antes dos demais e os pilotos tentam alcançar o alvo lançado durante o percurso. No sábado (20), o festival segue com novo voo às 16h e prova Caça Raposa pelos céus da cidade. À noite, o destaque fica por conta do Night Glow, marcado para as 20h. O espetáculo reúne os balões iluminados no solo, sincronizados com música e efeitos visuais, atraindo grande público.

Encerrando a programação, no domingo (21), os balões voltam a colorir o céu da cidade em voo previsto para as 16h. Os eventos de balonismo em Rio Claro costumam ser realizados no Aeroclube, porém o Festival de Balonismo de Rio Claro de 2026 pode ter mudanças, devido às condições climáticas.

“Dentro desse formato, um dos objetivos da Confederação é fazer com que as decolagens não sejam exclusivamente do Aeroclube, como a gente tem feito todos os anos. Esse ano a ideia é fazer uma análise de algumas opções na cidade, de possíveis locais para decolagem, e de acordo com o vento, realiza as decolagens para que os balões passem sobre a cidade toda”, explica o secretário.

O Night Glow será realizado no sábado (20) junto com as tradicionais celebrações do aniversário da cidade de Rio Claro, que costumam acontecer na Av. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. As celebrações desse ano acontecerão nos dias 20, 21 e 24 de junho, com atrações musicais com os artistas da cidade e da região, praça de alimentação, área Kids extensa, com mais de 150 metros de brinquedos gratuitos para a população, além do festival.