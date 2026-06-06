Matriz de São João Batista. Foto: Arquivo JC

Tradicional comemoração dedicada ao padroeiro do município contará com 12 dias de programação festiva e religiosa ao longo do mês de junho

A tradicional Festa de São João Batista em Rio Claro começa oficialmente neste sábado, dia 6 de junho, a partir das 19 horas. A comemoração dedicada ao padroeiro do município contará com 12 dias de programação festiva na Praça da Liberdade ao longo de todo o mês, estendendo-se até o dia 28 de junho. A estrutura e a logística para receber o público já estão sendo finalizadas pelos voluntários da paróquia.

Neste primeiro final de semana, a quermesse acontece no sábado e no domingo (7). Nos finais de semana seguintes, o evento passa a ser realizado de sexta-feira a domingo. Também haverá festa na véspera do dia do padroeiro, terça-feira (23), e na quarta-feira (24), data em que se celebra a solenidade de São João Batista e o aniversário de Rio Claro.

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De acordo com a organização, todas as noites terão apresentações de música ao vivo com cantores da cidade e de municípios da região.

Novidades no cardápio e estrutura da Festa de São João Batista em Rio Claro

O cardápio gastronômico reúne mais de 50 itens tradicionais e, para este ano, inclui a novidade de batatas fritas palito nos sabores cheddar e tradicional. O recinto tem capacidade para acomodar mais de 2.500 pessoas e contará com Espaço Kids monitorado por segurança particular. Outra inovação será a instalação de televisões de 60 polegadas em cinco pontos da praça para a transmissão dos jogos do Brasil.

Na parte religiosa, as celebrações da Festa de São João Batista em Rio Claro contam com um tríduo preparatório nos dias 21 e 22 (às 18h00) e 23 de junho (às 19h30). No dia do padroeiro, 24 de junho, serão celebradas duas missas: a primeira às 07h00, seguida por um café da manhã comunitário no pátio da igreja matriz, e a segunda às 18h00.