Conserto está sendo feito no canteiro da rotatória da Rua 14 com a Avenida Perimetral, no Alto do Santana

Manutenção em tubulação de grande porte atinge cerca de 60% dos bairros do município neste sábado

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está realizando, desde o início da manhã deste sábado (06), um reparo emergencial em adutora de 500 milímetros que rompeu na rotatória da Rua 14 com a Avenida Perimetral, no bairro Alto do Santana.

Para realizar as manobras necessárias na rede, conter o vazamento dessa tubulação de grande porte e executar o conserto, a Central de Distribuição, vinculada à Estação de Tratamento de Água “José Crespo” (ETA 2), precisou ser temporariamente desligada.

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Por conta da paralisação, deve ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis que não possuem caixa d’água nos bairros das regiões Leste, Oeste e Sul, além do distrito de Ajapi. A área afetada corresponde a 60% da cidade. Os outros 40% do município são abastecidos pela ETA 1, que segue funcionando normalmente.

Previsão para o término do reparo emergencial em adutora

A previsão de conclusão do serviço é para a tarde deste sábado. O fornecimento de água aos bairros afetados deve ser normalizado gradualmente até a madrugada de sábado para domingo (07).

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, desde que ocorra o uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Após o término dos trabalhos, serão feitas descargas na rede de distribuição. Em decorrência disso, podem ocorrer casos pontuais de água com cor escura ou aspecto esbranquiçado – este último gerado por microbolhas que somem após alguns segundos, sem prejuízos à potabilidade e qualidade da água.

Essas situações específicas e pontuais devem ser informadas diretamente no serviço de atendimento 24 horas da autarquia, por meio do número de telefone 0800-019-0505.