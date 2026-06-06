Organizador Thierrys Luís Roberto detalha a tradição e a importância da matriz afro na festividade que acontece neste sábado

A essência e o significado da Black June em Rio Claro foram os temas centrais da entrevista concedida por Thierrys Luís Roberto, da Black June Produções, ao programa Jornal da Manhã da Rádio JC FM, na edição deste sábado (06). O representante detalhou a identidade cultural do evento, que se consolidou como uma das maiores festas juninas de matriz afro do interior paulista.

Durante a entrevista, o organizador explicou as raízes e o propósito da festividade, que integra o calendário oficial do município. Além de reforçar a importância da preservação histórica, o diálogo evidenciou como o encontro atua no fortalecimento e na promoção da diversidade cultural dentro da comunidade rio-clarense.

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Tradição e programação da Black June em Rio Claro

O bate-papo radiofônico também resgatou os preparativos para o público que comparecerá ao Grupo Ginástico Rioclarense neste sábado, a partir das 18 horas.

A programação musical, também mencionada pelo organizador, conta com os grupos Quintal dos Prettos, Pagode JF e Quintal das Pretas. As performances artísticas e a ambientação do espaço serão coordenadas pelo mestre de cerimônia Vulgo TM e pelo DJ residente DJ Roo.