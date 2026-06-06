Homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal após agredir a companheira no Jardim Progresso

Uma mulher de 36 anos e uma criança de apenas 2 anos ficaram feridas durante uma ocorrência de violência doméstica em Cordeirópolis na noite da última quinta-feira (04). O caso aconteceu em uma residência no bairro Jardim Progresso, onde o marido da vítima, de 40 anos, acabou preso em flagrante pelas autoridades.

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi chamada após vizinhos ouvirem uma discussão. A mulher relatou que o companheiro chegou em casa sob efeito de álcool, a empurrou, deu um tapa em seu rosto e puxou seus cabelos.

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Estilhaços de vidro atingiram mãe e filho durante agressão

Em seguida, enquanto a vítima segurava o filho no colo, o homem desferiu um soco contra um vitrô. O vidro se quebrou e os estilhaços atingiram a mão da mulher e o rosto da criança de 2 anos.

O suspeito negou as agressões e afirmou aos policiais que houve apenas uma discussão familiar. Mãe e filho receberam atendimento médico logo após o ocorrido, e a vítima solicitou medidas protetivas de urgência.

Após analisar os depoimentos e os documentos do caso de violência doméstica em Cordeirópolis, a Polícia Civil decretou a prisão em flagrante do homem, que permaneceu detido à disposição da Justiça.