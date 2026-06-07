Inscrições para concurso de soldado da PM de São Paulo começam dia 15 de junho. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

Veja como se inscrever, os requisitos necessários e todas as etapas do processo seletivo

A Polícia Militar de São Paulo lançou concurso público com 2 mil vagas de aluno-soldado PM do Quadro de Praças para o sexo masculino e feminino. O cargo exige nível médio de escolaridade e prevê remuneração inicial de R$ 5,5 mil. A iniciativa faz parte do programa de fortalecimento das forças de segurança e da recomposição do efetivo policial em todo o estado, com a meta de viabilizar 26 mil novos policiais na gestão.

Com o lançamento do edital, já são 5.691 vagas de concursos em andamento, considerando os editais atualmente abertos nas forças de segurança. Há ainda 2.397 vagas já autorizadas.

Veja abaixo as informações que todo candidato deve saber sobre o concurso.

Onde encontrar o edital e o link de inscrição

Todas as informações do concurso estão neste link: https://www.vunesp.com.br/PMES2601

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas somente no site www.vunesp.com.br, no período das 10h de 15 de junho às 23h59 de 21 de agosto. O valor da inscrição é de R$ 100.

No site estará disponível, até o 1º dia útil subsequente ao encerramento do período das inscrições, o boleto bancário para impressão e pagamento da taxa de inscrição, bem como os dados e códigos gerados na inscrição para efetivação de pagamentos instantâneos (PIX e/ou QR Code) da taxa de inscrição.

O candidato poderá ainda efetuar sua inscrição em unidades físicas do Poupatempo, por meio do setor “Poupatempo Digital”.

Isenção ou desconto da taxa

Terá direito à isenção total do pagamento da taxa de inscrição o candidato que cumulativamente atenda aos seguintes requisitos, no ato de inscrição:

O candidato doador terá que comprovar a doação de sangue, que não poderá ser inferior a 3 vezes em um período de 12 meses;

Para concessão da isenção total do pagamento da taxa de inscrição somente será considerada válida a doação de sangue promovida a órgão oficial ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município;

A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado no ato de inscrição.

Terá direito à redução de 50% do pagamento da taxa de inscrição o candidato que cumulativamente atenda aos seguintes requisitos, no ato de inscrição:

Seja estudante regularmente matriculado no ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação;

Perceba remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou estiver desempregado.

O candidato poderá solicitar a isenção total e/ou a redução de 50% do pagamento da taxa de inscrição no período das 14h de 15 de junho às 23h59 de 17 de junho no link próprio da página do concurso www.vunesp.com.br.

Salário

A remuneração básica inicial para o cargo de Aluno-Soldado PM é de R$ 5.482,51.

O que faz

As atribuições do cargo de Aluno-Soldado PM são o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, nas diversas modalidades de policiamento, sempre primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária, de direitos humanos e de gestão pela qualidade, por intermédio da conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Praças, destinado a formar, com solidez teórica e prática, o profissional ocupante do cargo inicial do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Requisitos para inscrição

ter idade mínima de 17 anos;

ter idade máxima de 30 anos;

ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,55 m, se mulher, e 1.60 m, se homem;

O candidato ao ingresso poderá apresentar tatuagem, exceto quando:

divulgar símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar;

fizer alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas ou que pregue a violência ou a criminalidade;

fizer alusão a discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem;

fizer alusão a ideia ou ato libidinoso;

fizer alusão a ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos.

Requisitos para posse

ter concluído o ensino médio ou equivalente;

ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”;

possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo;

possuir higidez física e mental;

possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo;

estar quite com as obrigações eleitorais;

estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;

se militar, estar enquadrado pelo menos no comportamento disciplinar “bom” ou equivalente, e não ter cometido, nos 2 últimos anos, transgressão disciplinar classificada como “grave” ou equivalente;

ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas;

se ex-integrante das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido “ex officio” por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação;

não ter sido, nos últimos 5 anos na forma da legislação vigente:

responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo em processo disciplinar administrativo, do qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data do cumprimento da sanção;

condenado em processo criminal transitado em julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento da pena;

não registrar antecedentes penais dolosos incompatíveis com a função policial militar.

Locais da prova

Os candidatos poderão escolher fazer os Exames de Conhecimentos (Partes I e II) em um dos 51 municípios do estado de SP disponíveis:

Andradina;

Araçatuba;

Araraquara;

Avaré;

Bauru;

Bragança Paulista;

Campinas

Caraguatatuba;

Catanduva;

Cotia;

Dracena;

Franca;

Franco da Rocha;

Guarulhos;

Itapetininga;

Jundiaí;

Marília

Mogi das Cruzes;

Mongaguá;

Osasco;

Ourinhos

Piracicaba;

Pirassununga;

Praia Grande;

Presidente Prudente;

Presidente Venceslau;

Registro;

Ribeirão Preto;

Rio Claro;

São Paulo;

Santos;

São Bernardo do Campo;

São José do Rio Preto;

São Jose dos Campos;

Sorocaba;

Taubaté;

Votuporanga;

Ou nas seguintes capitais de outros estados da Federação:

Belo Horizonte – MG;

Brasília – DF;

Campo Grande – MS;

Cuiabá – MT;

Curitiba – PR;

Florianópolis – SC;

Fortaleza – CE;

Goiânia- GO;

Manaus – AM;

Porto Alegre – RS;

Recife – PE;

Rio de Janeiro – RJ;

Salvador- BA;

Vitória – ES.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo poderá realizar as demais etapas em qualquer outra cidade. A escolha não implica que o candidato, caso aprovado, seja classificado na cidade ou região escolhida para a realização da referida etapa.

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Etapas do concurso

O ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo será feito por meio de concurso público com as seguintes etapas:

Exames de Conhecimentos, divididos em:

Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o conhecimento do candidato para o desempenho das atribuições e versará sobre o conteúdo programático abaixo:

Língua portuguesa

Matemática

Conhecimentos gerais (História Geral, História do Brasil, Geografia Geral, Geografia do Brasil e Atualidades)

Noções Básicas de Informática

Noções de Administração Pública (Constituição Federal, Constituição do Estado de São Paulo e Lei Federal nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação)

A Prova Objetiva (Parte I) será composta por 60 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta:

Língua Portuguesa e Interpretação de Texto – 20 questões;

Matemática – 15 questões;

Conhecimentos Gerais – 15 questões;

Noções Básicas de Informática – 5 questões;

Noções de Administração Pública – 5 questões

Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar a capacidade do candidato de produzir uma redação que atenda ao tema e ao gênero/tipo de texto propostos, além de seu domínio da norma culta da língua portuguesa e dos mecanismos de coesão e coerência textual.

A Prova Dissertativa (Parte II) será composta de uma redação, na qual se espera que o candidato produza uma dissertação em prosa na norma-padrão da língua portuguesa, a partir da leitura de textos auxiliares, que servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. Ele deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual, considerando a importância de apresentar um texto bem articulado.

Na avaliação da Prova Dissertativa (Parte II), espera-se que o candidato produza um texto dissertativo-argumentativo (em prosa), coerente, coeso (bem articulado) e de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, a partir da leitura e compreensão de textos auxiliares, que servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato.

A Prova Objetiva (Parte I) e a Prova Dissertativa (Parte II) serão aplicadas simultaneamente, e terão duração de 5 horas, cabendo ao candidato administrar o tempo de realização das provas.

Os Exames de Conhecimentos (Partes I e II) possuem data prevista para realização em 20 de setembro de 2026, no período da tarde.

Nos 3 dias úteis que antecederem a data prevista para a realização da prova, o candidato:

deverá consultar a convocação no Diário Oficial do Estado de São Paulo – Poder Executivo – Seção III – Concursos;

poderá consultar o Portal de Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br);

poderá consultar a convocação subsidiariamente no site www.vunesp.com.br

A Prova Dissertativa (Parte II) será realizada no mesmo período e local da Prova Objetiva (Parte I), cabendo ao candidato administrar o tempo de realização das provas.

Serão corrigidas as Provas Dissertativas (Parte II) dos candidatos que obtiverem, no mínimo, 30 pontos na Prova Objetiva (Parte I).

Exames de Aptidão Física, de caráter eliminatório, consistem na realização de provas (testes físicos), com o fim de avaliar as condições físicas mínimas do candidato para o desempenho do cargo pretendido, de acordo com os parâmetros estabelecidos neste edital de concurso. A aplicação dos Exames de Aptidão Física será realizada sob responsabilidade da Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O candidato deverá apresentar atestado médico expedido por órgão público ou particular de saúde, no qual conste estar APTO para realização dos Exames de Aptidão Física.

Serão válidos apenas os atestados médicos emitidos no período de 45 dias anteriores à data marcada para a realização dos Exames de Aptidão Física.

Os Exames de Aptidão Física, de caráter eliminatório, serão compostos, além da aferição de altura, pelos seguintes testes:

teste de condicionamento físico geral, contemplando:

flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra fixa, para homens, e teste de isometria na barra fixa para mulheres;

resistência abdominal em decúbito dorsal (abdominal – tipo remador), para ambos os sexos;

corrida de 50 metros, para ambos os sexos;

corrida de 2.400 metros, para ambos os sexos

Exames de Saúde, de caráter eliminatório, consistem na realização de exames médicos, odontológicos e toxicológicos, com a finalidade de avaliar as condições de saúde do candidato, necessárias ao desempenho do cargo pretendido, de acordo com os parâmetros estabelecidos neste edital de concurso;

Os Exames de Saúde, de caráter eliminatório, serão realizados por Junta Médica do Centro Médico da Polícia Militar.

O candidato, após preencher um formulário sobre sua saúde, será submetido aos exames médicos, odontológicos e toxicológicos.

Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, têm a finalidade de avaliar, segundo critérios objetivos detalhados no edital, a presença de características cognitivas e de personalidade do candidato, necessárias ao desempenho adequado das atividades inerentes ao cargo pretendido, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido no edital de concurso.

Os Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, serão realizados pelo Órgão de Pessoal da Polícia Militar em conjunto com a Fundação Vunesp e terão a finalidade de avaliar se o candidato apresenta características cognitivas e de personalidade favoráveis para o desempenho adequado das atribuições inerentes ao cargo público pretendido, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido, em vigor na Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme “Anexo F” do edital.

Os Exames Psicológicos serão realizados pela Banca Examinadora composta exclusivamente por profissionais com registro válido no Conselho Federal de Psicologia, de acordo com o Cadastro Nacional de Psicólogos.

Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade, de caráter eliminatório, tem por finalidade averiguar aspectos da vida em sociedade, quanto à compatibilidade para o exercício do cargo, analisando a vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo o ingresso na Polícia Militar de pessoa que não apresente boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas. Esta etapa é realizada por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua realização e se responsabilizando pela veracidade das informações, dados, fatos e documentos por ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades, inconsistências ou omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente eliminação do certame.

Análise de Documentos, de caráter eliminatório, tem por finalidade verificar e analisar os documentos apresentados pelos candidatos para comprovação da presença dos requisitos necessários à inscrição no concurso público e comprovação das condições para a posse no cargo pretendido.

Nesta etapa do concurso público, de caráter eliminatório, o candidato deverá fazer a entrega dos documentos necessários à confirmação dos requisitos para a inscrição e comprovação das condições para a posse no cargo de Aluno Soldado PM. Para tanto, deverá acessar o site www.policiamilitar.sp.gov.br, no link “Concursos”, e realizar impressão dos formulários disponíveis (ficha cadastral, relação de documentos e declaração de bens).

O candidato deverá fornecer uma cópia simples e legível dos seguintes documentos:

Cédula de Identidade (RG) ou Registro de Identidade Civil (RIC);

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Comprovante de PIS/PASEP;

Título de Eleitor;

Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo cartório eleitoral ou por meio do site www.tse.jus.br;

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento, para quem possuir;

Certidão ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino público ou particular, devidamente reconhecido pela legislação vigente. Não serão aceitas declarações ou atestados de conclusão de curso ou das respectivas disciplinas. Nos cursos realizados na modalidade “à distância” para educação básica de jovens e adultos (EaD), deverá ser apresentada Certidão de Conclusão emitida pela Secretaria de Educação do próprio Estado em que foi realizado o referido curso;

Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino público ou particular, devidamente reconhecido pela legislação vigente;

Documento militar que comprove estar o candidato em dia com suas obrigações militares ou certidão expedida pela Junta do Serviço Militar, devidamente assinada por autoridade competente da respectiva Força Armada, assegurando que o candidato está quite com o Serviço Militar inicial, apenas nos casos em que não houve tempo hábil para expedição do documento militar definitivo;

Cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, acompanhada das atualizações e/ou complementações;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre as categorias “B” e “E”.

Critérios de classificação e desempate

A classificação final do concurso público será apurada pela soma dos pontos obtidos nos Exames de Conhecimentos (Partes I e II), em ordem decrescente, a ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Portal de Concursos Públicos do Estado.

Em caso de empate, serão adotados os critérios de desempate na seguinte ordem:

maior nota obtida na Prova Objetiva (Parte I dos Exames de Conhecimentos);

maior nota obtida na Prova Dissertativa (Parte II dos Exames de

Conhecimentos);

idade mais avançada;

tenha, comprovadamente, sido jurado (após 9 de junho de 2008), nos termos do disposto no artigo 440 do Código de Processo Penal – Decreto-Lei nº 3.689/41, introduzido pela Lei Federal nº 11.689/08.

Estágio probatório

O estágio probatório, com duração de 3 anos, tem início com o exercício do cargo, que é concomitante com a posse, e o candidato ingressa na graduação de Aluno-Soldado PM.

O período de 3 anos engloba o prazo para conclusão do Curso de Formação de Praças (CFP), nos termos do Sistema de Ensino da Polícia Militar, e o consequente período de estágio operacional.

O Aluno-Soldado PM que concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Praças (CFP) será promovido à graduação de Soldado PM.

Durante o estágio probatório, será verificado, a qualquer tempo, o preenchimento dos seguintes requisitos:

aptidão para a carreira;

conduta social, reputação e idoneidade ilibadas;

dedicação ao serviço;

aproveitamento escolar;

perfil psicológico compatível com o cargo;

aptidão física adequada;

condições adequadas de saúde física e mental;

comprometimento com os valores, os deveres éticos e a disciplina policiais militares.

Validade do concurso

O concurso público terá validade de 3 meses, a contar da data de sua homologação e poderá, a critério da Administração, ser prorrogado por igual período. Os candidatos aprovados são chamados durante esse período da validade.