Registro emocionante: Juju e a mãe Maira Botta após o transplante de medula óssea realizado com sucesso! O sorriso delas diz tudo sobre a alegria desse momento tão aguardado. Agora começa a fase de recuperação e “pega” da medula, e continuamos na torcida!

Após mobilização regional e campanhas de doação, Julia Botta Riani Brondino passou pelo procedimento em São Paulo e inicia nova fase do tratamento

A família da pequena Julia Botta Riani Brondino, carinhosamente conhecida como Juju, de apenas 7 anos, anunciou que a menina Juju realiza o tão sonhado transplante de medula óssea nesta semana. A criança, que luta contra a leucemia, mobilizou a região em busca de um doador compatível.

Internada desde o ano passado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, Juju foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda. Moradora de São Carlos, ela possui raízes familiares em Rio Claro através de sua mãe, Maira Botta, o que gerou uma corrente de solidariedade na Cidade Azul.

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Campanhas e a nova fase após o transplante de medula

A trajetória para que a menina Juju realiza o tão sonhado transplante de medula óssea contou com pelo menos três grandes campanhas regionais. A mobilização visava encontrar um doador compatível no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), objetivo que foi alcançado com sucesso.

Agora, o tratamento entra em uma etapa considerada delicada pela família. Em suas redes sociais, a mãe, Maira Botta, detalhou os próximos passos e a necessidade de monitoramento constante da saúde da filha.

Cuidados e a “pega” da medula óssea

Nesta nova fase, Juju precisará de cuidados intensos até que ocorra a chamada “pega” da medula, momento em que o novo tecido começa a produzir células sanguíneas saudáveis. Durante este período, serão necessárias diversas transfusões de sangue e plaquetas.

“Seguimos unidos na nossa corrente de oração e amor para o corpo da Juju trabalhar muito bem, pela pega da medula, pela saúde da Juju, pela cura total e completa da nossa menina colorida!”, publicou Maira, reforçando o otimismo da família diante do procedimento realizado.