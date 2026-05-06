Homem de 46 anos é detido durante operação em Paulínia

Ação conjunta entre o BAEP e GAECO cumpre mandados contra grupo ligado a facção criminosa; um homem foi preso em Paulínia

A Operação Red Flag II foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (6) em uma ação conjunta entre o Comando de Policiamento do Interior-9 (CPI-9), por intermédio do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (10º BAEP), e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Piracicaba. O objetivo da ofensiva é o cumprimento de mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão contra investigados vinculados a uma organização criminosa com forte atuação na região.

A operação ocorre simultaneamente nos municípios de Rio Claro e Paulínia. Segundo as investigações, os alvos possuem relação direta com o grupo criminoso conhecido como “Bonde do Magrelo”, que possui conexões com a facção Comando Vermelho (CV). Os investigados são apontados por envolvimento em homicídios e na logística de distribuição de armas e munições.

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Viaturas do BAEP em frente a residência onde um homem de 46 anos foi detido em Paulínia

Detalhes da Operação Red Flag II em Paulínia

Em Paulínia, as equipes cumpriram um mandado de busca e apreensão e de prisão em um condomínio na Avenida Fausto Pietrobom. No local, um homem de 46 anos foi detido. Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares (modelos Samsung Galaxy S22 e S23), que foram encaminhados ao GAECO para análise. O sistema de monitoramento do imóvel também foi vistoriado.

O capturado foi apresentado no Distrito Policial de Paulínia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Para a execução de toda a Operação Red Flag II, foi empregado um efetivo de 16 policiais militares em quatro viaturas operacionais do 10º BAEP, além do apoio direto de promotores do Ministério Público.

Até a publicação desta matéria, não foram divulgadas informações oficiais sobre o progresso e resultados específicos das diligências realizadas em Rio Claro. O Jornal Cidade segue acompanhando o caso para atualizar o balanço das ações no município assim que novos dados forem liberados pelas autoridades.