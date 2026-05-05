Ação da GCM no Jardim Novo Wenzel resultou na apreensão de som irregular, motocicletas e fechamento de bar sem alvará de funcionamento

A Guarda Civil Municipal encerrou uma festa com paredão de som e realizou apreensões no fim da tarde de domingo (03), no bairro Jardim Novo Wenzel, em Rio Claro. A intervenção ocorreu após diversas denúncias de perturbação do sossego e desrespeito às leis de trânsito na região.

Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a presença de um equipamento de som de alta potência operando de forma irregular. De acordo com informações da GCM, o “paredão” havia sido contratado pelos responsáveis por um bar local para animar o evento.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Irregularidades e fiscalização no Jardim Novo Wenzel

Durante a fiscalização, os guardas constataram que o estabelecimento comercial não possuía alvará de funcionamento, tampouco autorização municipal para a realização de eventos. A responsável pelo local, uma jovem de 21 anos, recebeu orientações das autoridades e foi a ela solicitado o encerramento das atividades de forma imediata.

Além da interrupção da festa, o equipamento de som foi apreendido e o proprietário devidamente notificado. A operação da Guarda Civil Municipal também resultou no recolhimento de duas motocicletas que apresentavam irregularidades administrativas e de trânsito.