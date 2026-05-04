O investimento total de R$ 5,3 milhões em melhorias beneficiará diretamente 23 bairros de Rio Claro

Unidade em Rio Claro recebeu melhorias no tratamento preliminar para ampliar a eficiência e segurança operacional no saneamento

A concessionária BRK, responsável pelo esgotamento sanitário em Rio Claro, concluiu em abril as obras do novo sistema de tratamento preliminar da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Flores). Localizada no bairro Santa Maria, a unidade já opera com o novo sistema após o encerramento da fase de testes e comissionamento.

As intervenções integram o cronograma de modernização da planta. A nova estrutura é focada no tratamento preliminar, etapa fundamental que assegura maior confiabilidade ao processo e protege os equipamentos subsequentes de possíveis danos.

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Benefícios para 23 bairros de Rio Claro

De acordo com a concessionária, o projeto beneficia diretamente 23 bairros atendidos pela ETE Flores. A estação processa diariamente cerca de 7,8 milhões de litros de efluentes. Com a modernização, esse volume passa por um sistema mais robusto, contribuindo diretamente para a preservação ambiental da região.

“Entregamos um sistema mais moderno e preparado para atender às demandas do município com ainda mais eficiência. Esse avanço reforça nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados”, afirma Alexandre Leite, gerente de operações da BRK em Rio Claro.

A entrega do novo sistema representa um avanço na infraestrutura de saneamento básico local. Para suporte ou comunicação de ocorrências, a BRK disponibiliza atendimento 24 horas pelo telefone gratuito 0800 771 0001.