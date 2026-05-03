Ana Julia Guerreiro/@a.jfotos

Neste domingo (03) o Velo Clube enfrenta o Nova Iguaçu, às 16h, no Estádio Laranjão, pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Em má fase e na lanterna do grupo, o Nova Iguaçu somou apenas um ponto em quatro partidas, conquistando um empate diante do Noroeste, que é o 5° colocado.

Sem vencer, o Nova Iguaçu entra pressionado, principalmente olhando para a tabela, pois a equipe está cinco pontos atrás do 4º colocado, posição que garante vaga na próxima fase.

Se a equipe da casa vive má fase, o visitante chega em um cenário totalmente oposto. Nos últimos três jogos, o Velo Clube está invicto, vencendo o Sampaio Corrêa, empatando com o XV em Piracicaba e superando o Noroeste.

Enfrentando o pior time do grupo, é essencial o Galo Vermelho pontuar diante do lanterna do grupo A14.

Reforço

Após a contusão do atacante Lucas Duni, o Velo Clube foi ao mercado e anunciou a contratação do centroavante Flávio Souza, que chega para reforçar o setor, vindo da Portuguesa Santista, que ficou campeã da Série A3 do Campeonato Paulista 2026.

Próximo jogo

O Velo Clube enfrenta novamente o Nova Iguaçu, no sábado (9), às 19h, no Benitão.