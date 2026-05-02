Alunos do curso de cuidadores de idosos, realizado pela prefeitura de Rio Claro, estão concluindo a grade de capacitação do curso e uma das principais atividades será realizada na segunda-feira (4). Divididos em duas turmas, os participantes do curso farão visita técnica às bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

Cada turma participará da atividade em um período. De manhã a visita ao Samu será às 10 horas e à tarde, às 14 horas. O objetivo é que essas pessoas saibam como acionar o socorro e a maneira mais eficiente de fazer isso. Para isso, a atividade irá demonstrar a diferença entre os atendimentos realizados pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros e conhecer a estrutura dos dois serviços. “Saber identificar quando acionar o socorro e como passar as informações da maneira correta para que o atendimento seja feito da melhor maneira possível é parte importante na formação destes profissionais, que possivelmente terão que lidar com situações que vão exigir esse conhecimento deles”, observa Daiane Campanela, responsável pelo setor de enfermagem da Fundação Municipal de Saúde.

O curso, realizado em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, será finalizado nesta semana, quando haverá entrega de certificados aos participantes. “Ao longo do ano haverá outras turmas do curso e as inscrições serão abertas em breve”, informa Natália Ramassotti, presidente do Fundo Social.