Dia de sol em Rio Claro; céu azul; ensolarado; dia quente

Imagem ilustrativa

O fim de semana em Rio Claro terá variação nas condições climáticas, com temperaturas entre 17°C e 30°C e retorno da instabilidade no domingo (03)

O fim de semana em Rio Claro será marcado por tempo estável neste sábado (02) e mudança nas condições meteorológicas no domingo (03). De acordo com o Portal Climatempo, a cidade deve registrar um aumento gradual da instabilidade após um período de céu encoberto.

Neste sábado, o predomínio é de sol entre muitas nuvens ao longo do dia. Embora ocorram períodos de céu mais nublado, não há previsão de chuva para a data. As temperaturas variam entre 17°C e 30°C, com sensação térmica mais amena. A umidade do ar atinge níveis elevados, chegando a 88%.

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Mudança no tempo e pancadas de chuva

Apesar do sábado firme, o cenário muda no domingo durante o fim de semana em Rio Claro. O dia começa com sol entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva e trovoadas entre a manhã e a tarde. O acumulado estimado é de 1 mm, com 62% de probabilidade de precipitação.

Com a chegada da instabilidade, as temperaturas apresentam queda, variando entre 17°C e 23°C. A sensação térmica deve ser mais baixa ao longo do dia. À noite, o tempo volta a se estabilizar, embora com maior nebulosidade. A umidade segue alta, próxima de 87%.

Os ventos sopram fracos durante todo o período, mas o índice de radiação ultravioleta permanece extremo no sábado, exigindo atenção redobrada à exposição solar e ao uso de protetor.

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