Acidente fatal ocorreu no Jardim Village durante a noite dessa sexta-feira (01), em Rio Claro
Um motociclista identificado como Alaor Lopes de Lima, de 44 anos, morreu na noite dessa sexta-feira (01) após perder o controle da moto e colidir contra o canteiro central na Avenida 80-A, no bairro Jardim Village, em Rio Claro. O acidente aconteceu enquanto equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) realizavam patrulhamento pela região e se depararam com o trânsito interrompido para o atendimento da ocorrência.
De acordo com relatos de uma testemunha que presenciou o acidente, o condutor seguia pela via quando, ao tentar desviar de outro veículo, teria se desequilibrado, vindo a bater violentamente contra a guia do canteiro central da avenida.
📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular?Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente:https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z
Atendimento e perícia no Jardim Village
Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada rapidamente para prestar socorro, porém a equipe médica confirmou o óbito da vítima ainda no local do acidente. A área foi isolada pela Guarda Municipal para o trabalho da perícia técnica, que deve apontar as causas do impacto.
Os pertences da vítima foram recolhidos e entregues a um familiar, que também recebeu as orientações e documentação necessária para os procedimentos junto ao Instituto Médico Legal (IML). O caso agora segue sob investigação das autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias exatas que levaram à perda de controle do veículo por parte do motociclista.