Ocorrência mobilizou Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros na noite de quinta-feira. (Foto: Ilustrativa)

Vítima foi atingida por uma estrutura de armazenamento “big bag” durante o turno de trabalho na noite de quinta-feira (30)

Um trabalhador de 59 anos, identificado como Itamário Dias da Silva, morreu na noite de quinta-feira (30) após sofrer um acidente em cerâmica localizada no município de Cordeirópolis. O funcionário foi encontrado já sem vida por colegas de trabalho durante a troca de turno na empresa.

De acordo com as informações apuradas, a ausência de Itamário foi notada pelos demais funcionários, que iniciaram buscas pelas dependências da unidade fabril. Durante a procura, a vítima foi localizada atingida por uma “big bag” – grandes bolsas reforçadas utilizadas para o armazenamento e transporte de materiais pesados.

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Atendimento e perícia no local do acidente

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram prontamente acionadas para prestar socorro. No entanto, ao chegarem à cerâmica, o médico da equipe apenas pôde confirmar o óbito de Itamário no local.

A Polícia Militar foi chamada para isolar a área do acidente, garantindo a preservação da cena para o trabalho da perícia técnica. O caso deve ser investigado para apurar as causas e circunstâncias que levaram à queda da estrutura sobre o trabalhador.