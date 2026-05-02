A terceira edição do Fórum de Saúde da População Negra de Rio Claro será realizada nos dias 29 e 30 de maio, no auditório do Instituto de Geociências e Ciências Exatas, da Unesp. Toda a comunidade está convidada a participar da atividade que tem como tema “Territórios negros, saberes ancestrais e estratégias antirracistas: desafios para a equidade e o cuidado integral no SUS”.

“O fórum é um espaço público de diálogo com a população e que tem objetivos centrados no controle social, monitoramento e promoção da equidade no SUS”, observa Fabiana Almeida Mota, presidente do Comitê de Saúde da População Negra, vinculado à Fundação Municipal de Saúde, que organiza o fórum. “Por meio da informação e da educação permanente, o fórum visa enfrentar o racismo estrutural, superar barreiras e contribuir para melhoria dos indicadores de saúde da população negra”, acrescenta Fabiana.

Para participar, basta se inscrever pelo link https://forms.gle/xNgKLrW1TNgq25Sj7. No dia 29 o fórum será das 8h30 às 16h30, com abertura e a palestra “Vidas Negras Importam”, ministrada por Sabrina Martins (fonoaudióloga e gestora de projetos). No dia 30, o fórum começa às 8h30 e tem previsão de término às 16h30. Neste dia serão três palestras, na primeira delas a médica Karla Damasceno falará a respeito “Da teoria à prática: atualizações e avanços no município no último ano”. Em seguida a abordagem será sobre “As instituições municipais no combate ao racismo” e a terceira palestra será sobre “Saúde integral da mulher negra”, com Regina Cardoso, da coordenação do Fórum Paulista da Saúde da População Negra. A programação do fórum rio-clarense inclui apresentação cultural e rodas de conversa, divididas em cinco eixos.