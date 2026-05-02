O Shopping Rio Claro, administrado pelo Grupo AD, preparou uma série de atrações especiais para comemorar o Mês das Mães em grande estilo.

Quem aprecia artes plásticas pode participar gratuitamente das Oficinas de Arte Especial Mães com a artista Lú Pedroso e aprender diferentes técnicas, seja como hobby ou para produzir um presente especial para o Dia das Mães. As oficinas acontecem no Espaço Café com Arte, ao lado da loja Centauro, nos dias 6 e 13 de maio, das 14h30 às 16h30. Os interessados aprenderão découpage em prato com craquelê no dia 6 de maio; e découpage com pátina em caixa de madeira no dia 13. As vagas são limitadas, e as inscrições antecipadas devem ser feitas pelo WhatsApp (19) 98443-6979.

No dia 8 de maio, às 19h30 na Praça de Alimentação, a educadora física Patrícia Schrank comandará um Aulão de ginástica especial para as mães com temática anos 80 e 90. O objetivo é incentivar a prática de atividade física com alegria e descontração.

Também em maio, acontecerá uma apresentação especial de dança no dia 23, às 16h, na Praça de Alimentação, um especial em comemoração ao Dia do Sapateado.

Mas o presente mais especial do Shopping Rio Claro para todas as mães e suas famílias será o supershow da banda ABBA Hits no dia 7 de maio, na Praça de Alimentação a partir das 19h30.

“A administração do Shopping procura oferecer uma variedade de atividades gratuitas para os clientes, e em maio a nossa programação tem o objetivo de homenagear as mães com ações de qualidade para elas aproveitarem com as suas famílias, criando memórias incríveis para toda a vida”, afirma Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

SERVIÇO

Oficinas de Arte com Lú Pedroso Especial Mães

Dias: 6 de maio découpage em prato com craquelê; dia 13 de maio découpage com pátina em caixa de madeira

Horário: das 14h30 às 16h30

Local: Espaço Café com Arte – ao lado da Loja Centauro

Inscrições: antecipadas pelo WhatsApp (19) 98443-6979

Evento gratuito com vagas limitadas

Show Mês das Mães com ABBA Hits

Dia: 7 de maio

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito

Aulão de ginástica – Especial mês das mães

Dia: 8 de maio

Horário: 19h30

Local: Praça de alimentação

Evento gratuito

Apresentação de dança – Especial dia do sapateado

Dia: 23 de maio

Horário: 16h

Local: Praça de alimentação

Evento gratuito