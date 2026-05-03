A estreia de “O Diabo Veste Prada 2” não foi apenas mais umƍ lançamento aguardado nas telonas — foi um verdadeiro evento de estilo. Em Rio Claro, um grupo de mulheres transformou a ida ao cinema em um desfile à parte, reunindo looks elegantes, atitude e muita personalidade para celebrar a continuação de um dos filmes mais icônicos do universo fashion. Entre saltos, bolsas marcantes e produções cuidadosamente escolhidas, a noite provou que a influência da moda vai muito além da ficção e ganha vida também fora das telas.

Tudo começou através das amigas Shirlei Lançoni e Tatiane Moraes. Sempre juntas elas tiveram a ideia de montar um grupo com outras 24 amigas para irem até o cinema. Elas postaram isso no Instagram e foi aí que a proporção veio: “Outras mulheres começaram a nos chamar perguntando se podiam ir também e claro que aceitamos. Fomos acrescentando no grupo e quando vimos estávamos com 84 integrantes. Eu fiquei responsável por comprar os ingressos e junto com a Tati fomos organizando esse evento que agregou e acolheu mulheres. No grupo houve troca de experiências, animação e companheirismo. Conversávamos sobre roupas para ir, esmalte, batom. As meninas postagem o look que estavam programando para ir, muito legal mesmo”, conta Shirlei.

Jeniffer Altarugio foi uma das integrantes do grupo. Ela conta que a experiência foi única e muito bacana: “Já conheço a Shirlei e sei o quanto ela é animada e festeira. Então convidei minhas amigas, que foram convidando outras amigas e assim que cada nova integrante se interessava, mandávamos o Pix para a Shirlei que comprava o ingresso e adicionava ao grupo de WhatsApp. E nesse grupo que diariamente crescia, mulheres lindas e incríveis iam sugerindo looks, poses, usando seus contatos para parcerias com fotógrafo e mídia, enfim, manifestando suas expectativas pelo grande dia. Na noite da estreia nos encontramos no Shopping Rio Claro, desfilamos juntas, tiramos muitas fotos, tivemos olhares de aprovação e outros de interrogação, mas foi uma noite muito especial pra guardar na memória”, diz.

Jeniffer ainda destaca a conexão formada: “O mais bacana de tudo isso foi ver que ali tinha mulheres com os mais diferentes estilos de vida. Desde aquelas que fazem grandes viagens internacionais até aquelas que nunca tinham ido no cinema. E o mais bacana foi o empoderamento que essa simples sessão de cinema despertou em todas. Algumas não quiseram tirar fotos, outras faziam questão porém o mais interessante foi o protagonismo, o empoderamento, o desejo de estar ali interagindo umas com as outras. Até aquelas que nunca tinham se visto pessoalmente, já estavam amigas, elogiando umas as outras, conversando, trocando dicas, combinando novas oportunidades”.

“A nossa expectativa é que o grupo permaneça e que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. O que era para ser só um ‘cineminha’ virou um evento que agregou e emocionou”, finaliza Shirlei.

A história do filme

Quase duas décadas após conquistar o público com sua combinação irresistível de moda, ambição e bastidores do jornalismo fashion, “O Diabo Veste Prada” retornou às telas com uma sequência que já nasceu cercada de expectativa. “O Diabo Veste Prada 2” resgata o universo glamouroso e competitivo que marcou gerações, ao mesmo tempo em que dialoga com as transformações do mundo da moda e da comunicação ao longo dos anos. O enorme sucesso do primeiro filme, lançado em 2006, não apenas o consolidou como um clássico contemporâneo, mas também manteve viva a curiosidade do público sobre o destino de seus personagens — fator que ajuda a explicar o entusiasmo em torno dessa aguardada continuação. O Diabo Veste Prada 2 (2026) traz de volta os protagonistas principais do filme de 2006: Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) e Stanley Tucci (Nigel). A sequência conta também com novos nomes no elenco e participações especiais.