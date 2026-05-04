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Previsão do tempo indica ausência de chuvas para esta segunda-feira (04), mas instabilidade deve chegar à região a partir de terça-feira

Um sistema de alta pressão, associado a uma massa de ar mais frio, mantém o tempo em Rio Claro sem previsão de chuvas para esta segunda-feira (04). De acordo com os dados meteorológicos, a precipitação hoje deve ficar restrita apenas à faixa litorânea do estado, enquanto o interior permanece com tempo firme e ventos constantes.

Para os próximos dias, o cenário deve mudar. A partir de terça-feira (05) e seguindo até quarta-feira (06), há previsão de chuvas para a cidade, acompanhadas de temperaturas mais amenas. A máxima prevista para hoje é de 28°C, enquanto a mínima registrada chegou aos 13,6°C.

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Sensação térmica e umidade

A sensação térmica em Rio Claro tem se mantido mais baixa devido aos ventos, fenômeno que vem sendo constatado desde o último sábado. Quanto à umidade relativa do ar, os índices foram registrados em torno de 80% no período da manhã, com tendência de queda durante a tarde.

Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).