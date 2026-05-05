Delegacia de Defesa da Mulher está localizada na na Avenida 23 entre as ruas 12 e 13, no Bairro do Estádio

Adolescente foi agredida e ameaçada em residência de suspeito em Rio Claro; homem foi preso em flagrante

Na madrugada de segunda-feira (4), equipes da Polícia Militar de Rio Claro foram acionadas para atender uma ocorrência no bairro Jardim Progresso envolvendo um crime contra a dignidade sexual. No local, os policiais encontraram uma adolescente com lesões aparentes, que relatou ter sido levada até a residência do suspeito e constrangida mediante violência, sofrendo agressões e ameaças.

Diante das informações e do relato da vítima, os policiais realizaram diligências imediatas, localizando o indivíduo. Após a abordagem, o suspeito foi levado ao plantão policial para o registro da ocorrência e as providências cartorárias.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Encaminhamentos e apreensões

A vítima foi prontamente encaminhada para atendimento médico, onde permaneceu sob cuidados da equipe de saúde e recebeu o acompanhamento das autoridades competentes. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu chaves e um aparelho celular.

O material foi encaminhado à Polícia Civil para perícia. O indivíduo, que não possui antecedentes criminais, permaneceu preso e segue à disposição da Justiça.

O que configura o crime contra a dignidade sexual?

O termo crime contra a dignidade sexual abrange uma série de condutas ilícitas que violam a liberdade e a autodeterminação sexual de uma pessoa. Entre os crimes mais comuns nesta categoria estão o estupro, a importunação sexual e o estupro de vulnerável. No caso registrado no Jardim Progresso, o uso de violência e ameaças para constranger a vítima caracteriza a gravidade da infração penal.

Outros casos na região

Recentemente, o Jornal Cidade noticiou outros dois episódios graves na região. Em Rio Claro, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) prendeu um homem por estupro de vulnerável contra a neta de 11 anos. Já em Torrinha, um motorista de transporte escolar foi preso preventivamente após ser acusado de abusar de uma adolescente de 17 anos em uma estrada rural.

Mais em Segurança:

Guarda Civil Municipal encerra festa com paredão de som e apreende veículos em Rio Claro

Condenado por feminicídio de Vera Lúcia Momesso cumprirá pena em casa

PM prende homens por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva em Rio Claro