Delegacia de Defesa da Mulher está localizada na na Avenida 23 entre as ruas 12 e 13, no Bairro do Estádio

Adolescente foi agredida e ameaçada em residência de suspeito em Rio Claro; homem foi preso em flagrante

Na madrugada de segunda-feira (4), equipes da Polícia Militar de Rio Claro foram acionadas para atender uma ocorrência no bairro Jardim Progresso envolvendo um crime contra a dignidade sexual. No local, os policiais encontraram uma adolescente com lesões aparentes, que relatou ter sido levada até a residência do suspeito e constrangida mediante violência, sofrendo agressões e ameaças.

Diante das informações e do relato da vítima, os policiais realizaram diligências imediatas, localizando o indivíduo. Após a abordagem, o suspeito foi levado ao plantão policial para o registro da ocorrência e as providências cartorárias.

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Encaminhamentos e apreensões

A vítima foi prontamente encaminhada para atendimento médico, onde permaneceu sob cuidados da equipe de saúde e recebeu o acompanhamento das autoridades competentes. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu chaves e um aparelho celular.

O material foi encaminhado à Polícia Civil para perícia. O indivíduo, que não possui antecedentes criminais, permaneceu preso e segue à disposição da Justiça.

O que configura o crime contra a dignidade sexual?

O termo crime contra a dignidade sexual abrange uma série de condutas ilícitas que violam a liberdade e a autodeterminação sexual de uma pessoa. Entre os crimes mais comuns nesta categoria estão o estupro, a importunação sexual e o estupro de vulnerável. No caso registrado no Jardim Progresso, o uso de violência e ameaças para constranger a vítima caracteriza a gravidade da infração penal.

Outros casos na região

Recentemente, o Jornal Cidade noticiou outros dois episódios graves na região. Em Rio Claro, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) prendeu um homem por estupro de vulnerável contra a neta de 11 anos. Já em Torrinha, um motorista de transporte escolar foi preso preventivamente após ser acusado de abusar de uma adolescente de 17 anos em uma estrada rural.