Foto: Redes Sociais/Arquivo Pessoal

Atleta de Rio Claro venceu a categoria 57kg em Foz do Iguaçu e agora foca em vaga para os Jogos Olímpicos

A rio-clarense Jucielen Romeu conquistou, neste domingo (3), seu oitavo título do Campeonato Brasileiro de Boxe. O evento, realizado em Foz do Iguaçu, reafirmou a dominância da atleta na categoria de 57kg, consolidando sua trajetória como um dos principais nomes do esporte nacional.

A campanha vitoriosa de Jucielen Romeu começou com o domínio sobre a sergipana Yasmin Sibele Freitas de Jesus nas quartas de final. Na sequência, a boxeadora superou a carioca Samira Rodrigues da Silva nas semifinais, realizadas no sábado (2). Na grande final, a representante do estado de São Paulo venceu a baiana Jéssica Coutinho Dias para garantir o topo do pódio.

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Foto: Redes Sociais/Arquivo Pessoal

Planos para a Seleção Olímpica

Após garantir o octacampeonato, Jucielen Romeu projetou os próximos passos de sua carreira em entrevista ao Jornal Cidade. “Estou feliz, é meu oitavo título, vim para isso e consegui. Agora meu próximo objetivo é voltar a integrar a seleção olímpica permanente”, afirmou a atleta.

A boxeadora, que esteve afastada da seleção por alguns meses, foca agora no cenário internacional. De acordo com Jucielen Romeu, a meta é retomar o ritmo de viagens e competições fora do país para assegurar a classificação oficial para os Jogos Olímpicos.