Foto: Arquivo Pessoal/Redes Sociais | @rampazzo1999

Jovem representa a Tuzzy E-Sports na competição continental que oferece vagas para o mundial da modalidade e premiação de 100 mil dólares

Neste final de semana, o jovem rio-clarense Vinicius Henrique Rodrigues Rampazzo, de 26 anos, disputa a eLibertadores de EA FC 26, em São Paulo. Representando a equipe Tuzzy E-Sports, o jogador busca consolidar sua posição entre os melhores do continente em um dos torneios mais prestigiados do cenário de esportes eletrônicos.

A competição acontece entre sábado (2) e domingo (3) e conta com uma premiação total de 100 mil dólares. Além do valor financeiro, a eLibertadores de EA FC 26 é estratégica para o calendário global, pois garante aos dois finalistas (campeão e vice) o acesso direto ao FC Pro World Championship, o campeonato mundial da modalidade.

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Expectativas para o título e trajetória no Mundial

Em entrevista ao Jornal Cidade, Rampazzo revelou que já está na capital paulista em fase intensiva de preparação. “Eu estou em São Paulo já treinando para a competição, minha expectativa este ano é buscar o título”, afirmou o jovem, que em 2025 já havia conquistado o terceiro lugar na competição, resultado que o levou ao mundial daquele ano.

Vinicius Henrique Rodrigues Rampazzo destaca a importância de representar sua cidade natal em um evento de escala global. “Sou muito grato a Deus e ao apoio da minha família por poder me dedicar ao que amo e agradeço a todos que torcem por mim! A eLibertadores de EA FC 26 é um campeonato muito especial, acompanhado por pessoas do mundo todo, então para mim é uma grande honra levar o nome de Rio Claro a esses lugares”, declarou o jogador.