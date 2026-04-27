Álbum da Copa do Mundo chega nesta quinta-feira (30) e terá promoção especial para colecionadores que adquirirem envelopes de figurinhas.
A Banca da Matriz já iniciou a lista de reserva para o aguardado álbum da Copa do Mundo da Panini em Rio Claro. A previsão é que o produto chegue à banca nesta quinta-feira (30), com circulação oficial em todo o país a partir de sexta-feira (1º). A pré-venda local terá início imediato assim que os exemplares desembarcarem no ponto de venda.
Em uma parceria exclusiva com a editora Panini, a Banca da Matriz preparou uma promoção especial para os torcedores: os clientes que comprarem 12 envelopes de figurinhas ganharão o álbum da Copa do Mundo gratuitamente. O kit inicial, composto pelos envelopes e o álbum, terá o valor de R$ 84.
Como garantir o álbum da Copa do Mundo e participar das trocas
Os torcedores interessados na reserva devem se dirigir à Banca da Matriz, localizada na Rua 6 com a Avenida 3, no Centro de Rio Claro. Também é possível garantir o item pelo telefone (19) 3534-8130 ou através do WhatsApp (19) 99798-3914.
De acordo com Reinaldo Zambone, proprietário da banca, o movimento já é intenso. “Estamos na expectativa, a Banca da Matriz está preparadíssima para a chegada da Copa, já tivemos centenas de reservas”, afirma o comerciante.
Além da comercialização, o local será um ponto oficial para o encontro de colecionadores. Zambone confirmou a estrutura para a troca de cromos repetidos. “Compramos dez jogos de mesa com 48 cadeiras para fazermos manhãs de troca assim que chegar o álbum”, conclui.