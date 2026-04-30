Sérgio Guedes na Briosa (Foto: João Jardim/Agência Briosa)

Após superar problemas de saúde, treinador de Rio Claro comanda o retorno da Briosa à Série A2 do Campeonato Paulista

O treinador Sérgio Guedes, natural de Rio Claro, escreveu mais um capítulo vitorioso em sua trajetória no futebol paulista. No último domingo (26), a Portuguesa Santista venceu o Marília por 2 a 0, garantindo o título da Série A3 do Campeonato Paulista e o tão sonhado acesso.

Personagem essencial na história da Briosa, Sérgio encerrou sua carreira como goleiro no clube e, em 2026, viveu sua terceira passagem como técnico da equipe. Conhecido na Baixada Santista como o “rei dos acessos”, o profissional superou desafios pessoais antes de levantar a taça.

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Superação e trajetória de Sérgio Guedes no futebol

Em 2024, Sérgio Guedes esteve próximo do acesso à elite (A1), mas a equipe caiu na semifinal. Um dia após a eliminação, o treinador sofreu um infarto que o afastou dos gramados por cerca de um ano e meio. Seu retorno ocorreu em setembro de 2025, assumindo a Portuguesa novamente em 2026 com o objetivo claro do retorno imediato.

“A ideia era o retorno imediato. Foi muito acima da expectativa, mas felizmente que tenha sido assim. Tenho um vínculo com o clube, moro na cidade e havia uma comoção bacana. Era um desejo meu e do clube garantir o acesso”, declarou o técnico rio-clarense.

Sobre o futuro, o treinador destacou a necessidade de estruturação da Portuguesa Santista para voos maiores. “O clube tem peso, tem camisa. Agora precisa se organizar, oferecer boas condições aos profissionais e pensar em coisas ainda maiores”, afirmou. Com o dever cumprido, Sérgio agora pretende priorizar sua saúde enquanto o clube se prepara para a Série A2 de 2027.

Este é o terceiro acesso de Sérgio Guedes como treinador — ele já havia subido com a própria Briosa em 2018 e com o Água Santa em 2021. Pela equipe de Santos, ele também possui no currículo o título da Copa Paulista de 2023.