Crédito: Lucas Vieira

Leão joga em casa neste domingo (26) e precisa da vitória para evitar a eliminação na série

O Conta Simples Rio Claro entra em quadra neste domingo (26), às 16h, para um desafio decisivo contra o Pinheiros pelas oitavas de final do NBB. A partida acontece no Ginásio Felipe Karam, onde o Leão buscará sua primeira vitória na série, que atualmente está 2 a 0 para a equipe da capital paulista.

O time do Pinheiros precisa de apenas mais um triunfo para garantir a classificação às quartas de final. Para o Rio Claro, o apoio da torcida será fundamental para tentar diminuir a vantagem do adversário e iniciar uma reação histórica no confronto melhor de cinco.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Retrospecto da última partida

No último encontro, ocorrido na sexta-feira (24), o Pinheiros superou o Leão por 88 a 79, também em Rio Claro. O jogo foi equilibrado até o intervalo, com os visitantes vencendo por 45 a 41. No entanto, o Pinheiros dominou o terceiro quarto com um alto volume de jogo e excelente aproveitamento nos arremessos de três pontos.

O destaque individual daquela partida foi justamente um atleta natural de Rio Claro, mas que atua pelo Pinheiros: Cauã Pacheco. O jogador anotou 24 pontos, sua maior marca na carreira, sendo peça decisiva para colocar a equipe da capital em vantagem confortável na série do NBB.