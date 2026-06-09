Foto: Divulgação

Daae realiza manutenção emergencial em rede principal e prevê normalização para madrugada de quarta-feira

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está realizando nesta terça-feira (9) um reparo emergencial devido a um rompimento na adutora de 400 milímetros. A estrutura tubular que abriga a adutora está localizada sob a Rodovia Washington Luís. A previsão é que o fornecimento de água aos bairros afetados seja normalizado durante a madrugada de quarta-feira (10).

Os bairros que podem ter o abastecimento prejudicado são Jd. Palmeiras, Diário Ville, Jd. Nova Rio Claro, Jd. Esmeralda, Jd. Guanabara, Terra Nova e condomínios próximos, Jd. das Nações 1 e 2, Vila Anhanguera, Benjamim de Castro, Sebastião Santos Lima, Petit Village e condomínios próximos.

O Daae reforça a importância de os imóveis possuírem caixa d’água para minimizar transtornos em situações como esta, além de incentivar o uso consciente e sem desperdícios. Após a conclusão do serviço, serão realizadas descargas na rede, o que pode ocasionar casos pontuais de água com cor escura ou aspecto esbranquiçado, este último causado por microbolhas que desaparecem em segundos, sem comprometer a qualidade da água. Tais ocorrências devem ser reportadas ao atendimento 24h da autarquia, pelo número 0800-019-0505.

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Reparo em ramal secundário

Paralelamente, outra equipe do Daae finaliza nesta terça-feira (9) um reparo em um ramal de 20 milímetros, localizado na Rua 1 com a Avenida 4. Este conserto afeta exclusivamente o abastecimento da localidade específica. O trânsito no trecho precisou ser interditado, mas a liberação ocorrerá em breve.