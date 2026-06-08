Ações da GCM ocorreram no final de semana nos bairros Jardim das Palmeiras e Nova Rio Claro, resultando na apreensão de entorpecentes e dinheiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro realizou duas prisões em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante o último final de semana. As ações foram registradas nos bairros Jardim das Palmeiras e Nova Rio Claro, resultando na retirada de entorpecentes das ruas.

No sábado (06), a equipe patrulhava uma área conhecida por denúncias de venda de entorpecentes no Jardim das Palmeiras quando percebeu a atitude suspeita de um homem. Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo tentou se afastar rapidamente, motivando a abordagem. Durante a revista, os agentes encontraram 23 pinos com substância semelhante à cocaína, já fracionada para venda, além de dinheiro e um celular. O suspeito, que informou estar em situação de rua, teve a prisão em flagrante confirmada e a Polícia Civil solicitou a conversão para preventiva.

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Segunda ocorrência no bairro Nova Rio Claro

Já na noite de domingo (07), uma nova ação da Guarda Civil Municipal no bairro Nova Rio Claro resultou na detenção de outro suspeito de tráfico de drogas. Conforme os agentes, o homem chamou a atenção ao tentar esconder o rosto ao perceber a aproximação da viatura.

Mesmo tentando se afastar, o indivíduo foi contido pelos guardas. Durante a revista pessoal, foram localizadas porções de cocaína e maconha, além de dinheiro e um telefone celular. Em uma varredura realizada em um terreno baldio próximo ao local, os guardas encontraram mais porções da mesma droga escondidas em meio à vegetação. O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Todo o material apreendido nas duas ocorrências foi encaminhado para perícia.