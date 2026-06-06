Lance do empate em 1 a 1, entre Velo Clube e XV de Piracicaba (Foto: Ana Julia Guerreiro/@a.jfotos)

Com apenas a vitória interessando, o Velo Clube enfrenta Maricá no Benitão, buscando a classificação para a próxima fase da competição nacional

Neste domingo (7), o Velo Clube enfrenta Maricá no Estádio Benitão, às 17h, em partida decisiva pela rodada final da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Para o Rubro-Verde, apenas a vitória interessa para garantir o avanço do time em busca do acesso.

O regulamento da competição estabelece que apenas os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase. Um simples triunfo diante de sua torcida faz com que o Galo Vermelho conquiste a classificação, com altas chances de finalizar a primeira fase na quarta posição.

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Em caso de derrota ou empate diante da equipe carioca, o time comandado por Cléber Gaúcho estará eliminado do torneio nacional. Dependendo de uma combinação de resultados específicos, o clube rio-clarense pode, inclusive, terminar esta etapa inicial na segunda colocação.

Cenários de classificação e jogos da rodada

Para alcançar o segundo lugar do grupo, a equipe Rubro Verde precisa vencer o adversário por seis gols de diferença e, além disso, torcer por um empate no confronto entre Noroeste e Sampaio Corrêa-RJ, que jogam no mesmo horário no Estádio Alfredo de Castilho.

Já para obter a classificação na terceira posição, a combinação exige que o Galo Vermelho vença o Maricá e ocorra uma derrota do Sampaio Corrêa-RJ em seu respectivo compromisso.

O outro duelo do Grupo A14 coloca frente a frente Nova Iguaçu e XV de Piracicaba, também às 17h, no Estádio Laranjão. Apesar de o Nova Iguaçu ter chances matemáticas de ultrapassar a pontuação do Galo Vermelho, este jogo tem menor impacto direto na tabela. O clube da Baixada Fluminense só avança se vencer seu jogo e tirar uma diferença de dois gols de saldo do Sampaio Corrêa-RJ, que obrigatoriamente precisaria perder.