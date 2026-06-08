Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Equipe rio-clarense venceu o Maricá por 3 a 1 no Benitão e se classifica em terceiro lugar no seu grupo;

Nesse sábado (6), o Velo Clube conquistou uma importante vitória sobre o Maricá, jogando no Estádio Benitão, assegurando sua classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

A partida teve um início equilibrado, com as duas equipes buscando a vitória para garantir a vaga na próxima etapa da competição. Apesar das chances criadas e desperdiçadas por ambos os lados, o Velo Clube abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo com um belo chute de Matheus Firmino, que acertou o ângulo.

Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Na segunda etapa, o Maricá se expôs em busca do empate. No entanto, aos 10 minutos, o Velo Clube ampliou: após um lateral longo, Roberto Baggio ajeitou para Felipe Pacajus marcar outro golaço. Pouco depois, em uma troca de passes, Baggio encontrou Firmino livre, que serviu Fernando Victor para fazer o terceiro gol sem marcação. Após o terceiro gol, a intensidade do jogo diminuiu, e o Maricá conseguiu descontar, finalizando a partida em 3 a 1.

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Próximo desafio na Série D

Com o resultado, o Velo Clube classificou-se em 3º lugar no grupo A14. O próximo adversário da equipe rio-clarense será o Água Santa. As datas previstas para os confrontos são: dias 20 e 21 para a partida de ida, e 27 e 28 para o jogo de volta. Por ter feito melhor campanha, a equipe de Diadema decide a vaga em seus domínios.