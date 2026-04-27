Com gol do atacante Jhoninha aos 39 do segundo tempo, o Rubro-Verde garantiu a vitória por 1 a 0 e subiu na tabela da Série D
O Velo Clube venceu o Noroeste por 1 a 0 na tarde deste sábado (25), em partida válida pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado conquistado no Estádio Benitão, o Galo Vermelho assume a vice-liderança do seu grupo, consolidando sua boa fase na competição nacional. O confronto foi marcado pelo equilíbrio técnico, com chances reais de gol para ambos os lados.
A decisão do placar ocorreu apenas na reta final da partida. Aos 39 minutos do segundo tempo, o atacante Jhoninha iniciou um contra-ataque veloz antes da linha do meio de campo, avançou com a bola e finalizou com precisão na saída do goleiro adversário. O gol garantiu o triunfo e a festa da torcida velista em Rio Claro.
Defesa sólida e foco na evolução
A defesa do Velo Clube apresentou uma atuação segura, suportando a pressão do Noroeste após a abertura do placar e garantindo que a equipe não sofresse gols. O zagueiro Sérgio Raphael destacou a importância do apoio vindo das arquibancadas. “Foi uma vitória fundamental ao lado do nosso torcedor. Sabemos o quanto eles são importantes para que possamos fazer uma grande campanha. Eles são o nosso 12º jogador”, afirmou o defensor.
Sérgio Raphael também comentou sobre seu desempenho individual e o entrosamento do setor: “Individualmente, venho me sentindo cada vez mais à vontade em campo. Procuro usar minha experiência para contribuir. Fico muito feliz por mais uma partida sem sofrer gols, isso mostra a força do nosso trabalho coletivo”, concluiu.
Próximo compromisso
Após assumir a vice-liderança, o Rubro-Verde volta suas atenções para o próximo desafio fora de casa. O Velo Clube enfrenta o Nova Iguaçu no sábado, às 16h, no Estádio Laranjão, no Rio de Janeiro.